На всех – один колодец: какая на самом деле жизнь в приграничных селах Харьковщины

В освобожденных от русской армии приграничных населенных пунктах Харьковской области продолжается жизнь. Правда, в селе Гоптовка и ближних трех хуторах проживает только 68 человек, и все преимущественно пенсионеры.

Корреспондентка из Харькова Анна Черненко рассказала 24 Каналу, как живут деревни рядом с российской границей Заметив, что, несмотря на постоянные обстрелы и жизнь без комфортных условий, люди возвращаются в родные дома.

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В приграничном селе Гоптовка Харьковской области большое количество разбитых частных домов и хозяйств. Населенный пункт расположен в 3 километрах от украинско-российской границы.

Местные рассказывают, что видят только, как ракеты пролетают через село на территорию Украины. В последний раз его обстреливали весной 2023 года.

На 4 хутора до сотни жителей

По подсчетам крестьян, в Гоптовке не осталось ни одного дома с целыми окнами и крышами. К счастью, полностью разрушенных построек не так много. Среди них – Дом культуры, в котором работали 5 ансамблей и собственный театр.

Гоптовка была необыкновенно красивой и богатой деревней, но после прихода "русского мира" едва уцелела. На четыре хутора остаются жить 68 человек.

Крестьяне готовятся к тяжелой зиме, потому что понимают – по объективным причинам электричество вернуть невозможно,

– заметила корреспондентка.

На подступах к Гоптовке, в селе Русская Лозовая, продолжаются ремонтные работы. К сожалению, электросеть существенно разбита. Тем не менее местным завезли генераторы и Starlink, появился шанс смотреть телевидение. В Гоптовке такая возможность выпадает всего два раза в неделю.

Население – пенсионеры

Местные жители рассказывают, что в селах проживают преимущественно пенсионеры.

Здесь остались пожилые люди те, которым уже более 55 лет. Есть люди и 1936 года рождения. Такого человека далеко не утащишь, поэтому дети возле него сидят. Света нет, воды нет, газа нет, но мы живем,

– объяснила помощница старосты Любовь Шорак.

На всех только один колодец, из которого жители вручную набирают воду, или пользуются дождевыми осадками.

Местные власти и волонтеры обеспечивают жителей всем необходимым

В населенные пункты рядом с государственной границей, страдающих от обстрелов, невозможно отправить людей, которые смогли бы начать восстановление жилья и критической инфраструктуры.

Черненко рассказала, как живут люди в приграничных селах Харьковщины: смотрите видео

"Электроопоры, трансформаторы имеют большое разрушение. Населённые пункты Проходы, Токаревка, Дементиевка остаются без электроснабжения. В селе Проходы возобновили газ. В Русской Лозовой восстанавливают электроснабжение", – сказал начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко.

Далее ремонтники перейдут к восстановлению критической инфраструктуры – водоснабжения, газоснабжения и электроснабжения в близлежащих населенных пунктах. Вместо этого поврежденное имущество помогают восстанавливать волонтеры.

Жителям, у которых здания подверглись частичному разрушению, предоставляют необходимые строительные материалы, тенты, профнастилы, а также пластиковые окна. Пока рано говорить о массовом восстановлении населенных пунктов, ведь враг еще совершает обстрелы.

Люди готовы возвращаться

Когда наши Силы обороны выбивали противника из Харьковской области, на обратном пути в приграничных селах разрушили более 80 – 85% энергетической сферы.

Есть населенные пункты, в которые люди все равно возвращаются, потому что есть хотя бы генератор и буржуйки. Люди готовы жить здесь, но опасность обстрелов остается,

– заметила Черненко.

Какая ситуация в Харьковской области: последние новости

В Харьковской области из-за усиления вражеских обстрелов 10 августа власти объявили обязательную эвакуацию из деоккупированных населенных пунктов в Купянском районе. К ней уже привлечены более 14 волонтерских организаций, также помогает полиция и Красный Крест.

В течение 16 августа Россия нанесла удары по населенным пунктам Харьковского, Купянского и Чугуевского районов. В результате атаки произошло возгорание частных и дачных домов.

Россия хочет реванша на Купянском направлении, однако все надежды врага напрасны. Вооруженные Силы привлекли дополнительные резервы и остановили попытки наступления захватчиков вблизи города Купянск.

Несколько дней назад, 14 августа, российские военные обстреляли пгт Казачья Лопань. Предварительно это был танковый обстрел. Погиб 33-летний гражданский мужчина. Также получили ранения еще трое мирных жителей: мужчины 43, 55 и 68 лет.