Снаряды через каждые полметра: как проходит разминирование на деоккупированных территориях

На деоккупированных территориях продолжается разминирование. Власти подчеркивают, что там до сих пор опасно.

К сожалению, случаи подрыва на мине достаточно распространены. Об этом 24 каналу сказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко.

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Возвращаться рано

Корреспондентка сообщила, что за вчерашние сутки обнаружено около 500 взрывоопасных предметов. "Что-то из этого уже не может взорваться, а что-то – с несколькими слоями сюрпризов, когда под одной миной стоит мина-ловушка – россияне этим грешат повсеместно, когда охотятся на людей, разминирующих территории", – отметила она.

Зафиксировано немало случаев, когда подрываются именно вернувшиеся домой гражданские жители. оккупанты оставили растяжки на калитках заборов и тропах, по которым люди обычно идут домой.

О местах, где окапывались захватчики, вообще не говорится. Там, отмечает корреспондентка, мины могут быть установлены через каждые полметра.

Как подчеркнула Черненко, сперва на месте тщательно работают саперы, а только потом – разрешение получают правоохранители, ремонтники, газовики и другие.

Но горожане часто очень спешат домой по разным причинам, и это подвергает их опасности. Конечно, их можно понять. Но походы в лес, на реку – то, что не жизненно важно – от этого лучше воздержаться,

– подытожила она.

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