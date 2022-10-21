Снаряды через каждые полметра: как проходит разминирование на деоккупированных территориях
На деоккупированных территориях продолжается разминирование. Власти подчеркивают, что там до сих пор опасно.
К сожалению, случаи подрыва на мине достаточно распространены. Об этом 24 каналу сказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко.
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Возвращаться рано
Корреспондентка сообщила, что за вчерашние сутки обнаружено около 500 взрывоопасных предметов. "Что-то из этого уже не может взорваться, а что-то – с несколькими слоями сюрпризов, когда под одной миной стоит мина-ловушка – россияне этим грешат повсеместно, когда охотятся на людей, разминирующих территории", – отметила она.
Зафиксировано немало случаев, когда подрываются именно вернувшиеся домой гражданские жители. оккупанты оставили растяжки на калитках заборов и тропах, по которым люди обычно идут домой.
О местах, где окапывались захватчики, вообще не говорится. Там, отмечает корреспондентка, мины могут быть установлены через каждые полметра.
Как подчеркнула Черненко, сперва на месте тщательно работают саперы, а только потом – разрешение получают правоохранители, ремонтники, газовики и другие.
Но горожане часто очень спешат домой по разным причинам, и это подвергает их опасности. Конечно, их можно понять. Но походы в лес, на реку – то, что не жизненно важно – от этого лучше воздержаться,
– подытожила она.
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Ситуация в Харьковской области: последние новости
- Наши военные продолжают выбивать врага из родной земли. Так, на Харьковщине попытка оккупантов наступать стала не только причиной поражения, но и потерь.
- В городах и поселках, которые ВСУ уже освободили от оккупантов, работают правоохранители. Они до сих пор находят мертвых замученных украинцев.
- Ремонтникам уже удалось восстановить электроэнергию в некоторых населённых пунктах. В частности, ремонтники эффективно работают в Изюме.