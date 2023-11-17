Сколько населённых пунктов уже деоккупировали ВСУ: в министерстве дали конкретный ответ

Украинские военные продолжают борьбу на поле боя. Они не только дают отпор стране-агрессору, но и продолжают наступательную операцию на Востоке и на Юге.

Украина продолжает оказывать сопротивление российской оккупации и освобождать свои территории. В настоящее время Вооруженным силам удалось деоккупировать 963 населенных пункта, которые ранее захватил враг, заявила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

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Норвегия поможет обеспечить эти территории

По словам Верещук, норвежская сторона пообещала предоставить туда ремонтные комплекты для восстановления жилья, генераторы, оборудование для обогрева, зарядные станции, павербанки и компьютерную технику для обучения детей онлайн.

А также обустроить пункты обогрева и обеспечить эти территории терминалами спутникового интернета Starlink,

– добавила Верещук.

Кроме того, людям из освобожденных населенных пунктов и эвакуированным планируется выплата разовой денежной помощи.

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