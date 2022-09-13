"Должны повторить Нюрнбергский процесс": какие главные задачи на деоккупированных территориях
На освобожденных территориях МВД в первую очередь собирает доказательства военных преступлений российских оккупантов и восстанавливает порядок. Также важным направлением после деоккупации является разминирование территорий.
Возвращение населенных пунктов к нормальной повседневной жизни будет происходить поэтапно. Об этом 24 каналу рассказал советник главы Министерства внутренних дел Ростислав Смирнов.
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Советник отметил, что сегодня есть два основных подразделения МВД, которые привлечены на деоккупированные территории – ГСЧС и Национальная полиция.
У полиции есть две ключевые задачи: первая – установление порядка и контроля, вторая – это сбор всей доказательной базы совершения военных преступлений солдатами россии. Этому уделяется достаточно большое внимание, потому что мы однозначно должны повторить "Нюрнбергский процесс",
– объяснил Смирнов.
По его словам, Украина собирает доказательную базу, которую впоследствии передадут либо в Международный трибунал, либо в Международный уголовный суд.
"Для этого мы все фиксируем и общаемся с жителями, собираем доказательства и т.д. Это если мы говорим о Нацполиции. А для ГСЧС в первую очередь – пиротехники, которые сейчас проводят много мероприятий по гуманитарному разминированию основных дорог, территорий населенных пунктов и домов для обнаружения взрывоопасных предметов", – добавил чиновник.
Он указал, что на сегодняшний день пока не идет речь о разминировании лесопосадок и полей.
Деоккупация Харьковщины: что известно
- Вооруженные Силы Украины освободили от российских войск уже 3 800 квадратных километров Харьковщины. Количество деоккупированных городов и сел достигло 300. Приблизительно 150 тысяч украинцев стали свободными от оккупации.
- 8 сентября президент Владимир Зеленский официально подтвердил, что ВСУ освободиили город Балаклею. 9 сентября Нацгвардия сообщила, что удалось освободить село Волохов Яр;
- 11 сентября ВСУ освободили Новую Гусаровку возле Балаклеи. Украинские герои также освободили город Купянск. Село Савинцы и Мартово тоже вернулись под контроль Украины.
- Впоследствии украинские защитники вернули под контроль Украины еще 2 села: Василенково и Артемовку. 11 сентября президент подтвердил, что ВСУ удалось освободить поселок Чкаловское;
- Затем 107 отдельная бригада Сил территориальной обороны Буковины продемонстрировала, что украинский флаг установили и в Большой Камышевасе, а также в Казачьей Лопане.
- После освобождения Изюма стало известно, что россияне убили не менее 1000 местных жителей, а 80% города разрушили.
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