Время Героев, или Из первых уст об освобождении Харьковщины от "русского мира"

Капитан по имени Александр – командир роты 92 отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Во время сентябрьского контрнаступления в Харьковской области его подразделению досталась непростая задача. Далее – в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

"Теперь буду говорить только по-украински!"

События развивались динамично. Молниеносное продвижение, быстротечные стычки, истребление российских оккупантов, их бездумные контратаки и интенсивные авиационные налеты, паническое бегство врага и попытки российских дезертиров прикрываться гражданскими.

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Но из этого всего грозный ротный точно никогда не сможет забыть одно: слезы и объятия десятилетней девочки у посеченной осколками машины, среди гильз и горящей боевой техники. И ее по-детски искренние слова: "Я так рада вас видеть! Теперь буду говорить только по-украински!".

Началось

Российские дезертиры и трофеи

Все начиналось, как говорится, "без эксцессов". Подразделение получило боевой приказ и выдвинулось вперед. С незначительными столкновениями удалось пройти несколько населенных пунктов и без потерь занять участок ростовской трассы на оккупированной россиянами Харьковщине . С флангов прикрывали взаимодействующие подразделения. Враг оказывал слабое сопротивление, но по факту ничего не противопоставил нашим пехотинцам.

Установив наблюдение за дорогой, ребята увидели паническое бегство россиян, не ждавших хозяев украинской земли в этом месте. Естественно, рота пользовалась ситуацией очень "продуктивно". Необходимо было учитывать, что открытие огня привлечет внимание. Враг мог явиться с любого направления. Но видя боевую технику и обычные автомобили с обозначениями российской группировки войск, ребята делали то, что должны.

Ближе к ночи подразделение выдвинулось на ночлег в исследовательский центр, где развернут радиотелескоп для изучения космоса. Здесь оказалось много интересных сюрпризов, в том числе полтора десятка единиц российской военной техники, много оружия, боеприпасов и документов. Настолько много, что взять с собой для дальнейшего выполнения задач удалось лишь небольшую ее часть.

Снова вместе

Все это время офицеру приходилось находиться в местах, где была возможность связи с командованием, и координировать действия роты дистанционно. Конечно, хотелось к своим. В конце концов, он получил разрешение присоединиться к подразделению. Этот момент запомнился радостью и облегчением.

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Информационный удар

Затем последовал выход на окраины оккупированного Купянска. Небольшая группа военных во главе с Александром провела разведку. Ребята сфотографировались у знака "Купянск". Фото вызвало настоящую панику у оккупантов. российские пропагандисты фотографией у такого же знака на противоположном въезде в город пытались опровергнуть информацию, что Вооруженные Силы рядом.

Постоянно приходилось проверять информацию от местного населения, которая не всегда была достаточно точной. Два бывших заключенных рассказали, что российские оккупанты открыли тюрьму для дестабилизации ситуации, со всех других объектов разогнали людей и, очевидно, планируют поспешный побег.

Маленькая заложница

Пора выполнять основную задачу – занять и удержать мосты. Экипаж одного из бронетранспортеров попал в курьезную, но смертельно опасную ситуацию. С тыла его догнала колонна сбежавших российских оккупантов. БМП, полтора десятка десанта на броне, за ними несколько гражданских автомобилей. Чтобы защитить свою никчемную жизнь, оккупанты заставили ехать перед колонной микроавтобус с гражданской семьей. Эта подлость, очевидно, и сыграла с ними плохую шутку.

– БМП начала обгонять микроавтобус, чтобы сравниться с бронетранспортером, – рассказывает капитан. – Возможно, они слишком поздно поняли, что произошло, возможно, думали, что мы не сориентируемся, и хотели расстрелять нашу броню из пушки. Но не успели. Мои ребята всадили в российскую "БеХу" две противотанковые ракеты. После этого начался настоящий ад.

– А ребята не сомневались, не боялись задеть своих? Вражеская и наша машины были близко, – спрашиваю Александра.

– Что значит, не сомневались ли? – удивляется ротный. – Они профессионалы. Увидели врага и приняли единственное верное решение – уничтожили его. Это наше предназначение здесь, сейчас и при этих обстоятельствах.

Александр двигался в своем джипе позади брони. Услышав огневой контакт, он бросился на место боя и успел в самый разгар. Когда кончилась молниеносная перестрелка, оказалось, что никто из московитов не смог прорваться с боем. В живых остался только один раненый оккупант, который оказался старшим лейтенантом российских вооруженных сил. Украинские военнослужащие оказали ему медицинскую помощь, а впоследствии доставили россиянина в госпиталь под охрану. Из посеченного осколками микроавтобуса выбежали десятилетняя девочка и ее родители. Всех трясло от шока.

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– Девушка бросилась обнимать моих ребят, меня. – Впервые за весь рассказ голос офицера изменился. – Несмотря на страшный испуг и стресс видна была нескрываемая радость ребенка. А потом говорит: "Как же я рада вас видеть! Теперь буду всегда говорить только на украинском языке!". Эти слова я не смогу забыть никогда. Да, пожалуй, и не захочу забывать…

Александр со своим подразделением помогли мужчине завести машину и подсказали, куда безопасно двигаться дальше. Насколько четко, филигранно и профессионально должны были действовать украинские военные, чтобы в аду быстротечного боя сохранить жизнь гражданских заложников и не дать времени российским террористам нанести вред семье, можно только догадываться.

"Турист", "парашютист" и "аферист"

Пленник оказался не только удачливым, но и довольно "интересным". Старший лейтенант российских вооруженных сил рассказал, что его с подразделением "выбросили с парашютом", он не знает местности и не знал, что идет в Украину, какие задачи и где будет выполнять. Участия в преступлениях против гражданского населения не принимал.

Конечно, украинские военные поняли, что россиянин лжет. В ходе дальнейшего общения он "вспомнил", что сбежал целое организованное подразделение, что старшим БМП и колонны в целом был кадровый офицер российской армии в звании подполковника и еще много интересного. При общении были соблюдены все нормы Международного права по обращению с пленными.

Красная линия, которую не перейдет враг

Рота взяла под контроль две переправы через реку Оскол. оккупанты попытались контратаковать. Начался настоящий ад жесткой изнурительной обороны. Постоянно работала российская артиллерия. российские самолеты очень часто и интенсивно наносили мощные точечные удары. Не имея возможности направить по железнодорожной переправе технику, россияне бросали в самоубийственные атаки десятки пехотинцев.

– Раньше думал, что самое страшное на войне – артиллерия, – делится впечатлениями Александр. – Но теперь понял, что авиация – чрезвычайно разрушительная сила.

– Как Вам удавалось поддерживать ребят, как вы вели огонь по пехоте под авиационными ударами?

– Даже сам не могу ответить на этот вопрос. Если кто-то скажет, что ему не страшно под вражеским огнем, – такому человеку, наверное, нужно к психологу. Артиллерия и авиация – это страшно. Пехота россиян тоже стреляла. Услышал приближение самолета, пригнулся, переждал налет, это не долго, и дальше продолжаешь вести огонь по целям. Тогда нам было не до раздумий. Слишком многое зависело от переправ, и мы должны были выполнить задание.

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Когда своих выносят на себе

После одного из налетов ротный увидел попадание в место, где находились его ребята. Сразу же помчался туда вместе с эвакуационной группой на медицинском бронетранспортере. Несмотря на тяжелые ранения четырех бойцов удалось доставить в госпиталь живыми. российская авиация равняла с землей все, по чему могла попасть, несмотря на присутствие военных. Так что приходилось помогать и пострадавшим гражданским.

Двойной залп шести российских танков

– Я хорошо знаю, что такое танк, и что он может, – говорит капитан. Но залп из шести танковых пушек в десяти метрах перед командно-наблюдательным пунктом (КНП) заставил нас собирать вещи, чтобы изменить позицию. Следующий такой залп, к нашему счастью, прошел с перелетом и взорвался метрах в десяти за КНП. Мы сменили позицию, но нас начали накрывать другими огневыми средствами. Стало ясно, что вражеский огонь корректирует беспилотник. Пришлось принимать меры противодействия.

В кошки-мышки с дроном и "артой"

Командир с побратимами вскочили в джип и начали отводить корректировщика от другой части роты на себя. Ускоренное движение, короткие остановки, снова движение, прилеты в зеркале заднего вида. Наименьший просчет во времени стоил бы воинам жизни. Но в очередной раз удалось сработать так, как надо. Рота удержала контроль над участком обороны, а через полчаса все, в том числе и Александр, уже были там, где должны. И это лишь один из опасных эпизодов тех жарких дней.

В конце концов в момент непродолжительного затишья Александр с группой военных прикрыли инженеров, и те смогли взорвать мосты. Бои на этом не закончились, но оборонять берег реки стало легче, чем раньше.

О преданности и мужестве побратимов

– Все наши действия, выполнение задач как во время этой операции, так и раньше – это результат храбрости и самоотверженности наших ребят, – уверен Александр. – Здесь по-другому чувствуешь слово "побратим". Рота стала настоящим боевым организмом, благодаря каждому нашему солдату, сержанту и офицеру. В каждый момент, во время разведки, или во время российских авиационных налетов, я чувствовал себя гораздо увереннее, потому что рядом – ребята из моего подразделения.

Я всегда знаю, что они рядом готовы подставить плечо, прийти на помощь, прикрыть огнем, знаю, что при необходимости рискнут ради меня и друг ради друга без раздумий и колебаний. Уверен, что выполнят поставленную задачу, не считаясь с ценой. Это придает ответственности. Но они – профессионалы, умеющие делать свое дело четко и профессионально. Конечно, когда мы попадаем под огонь тяжелого вражеского вооружения, есть волнение за ребят. Но есть осознание того, что они тоже волнуются за тебя и готовы прийти на помощь. Это вдохновляет и дает силы действовать.

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Когда невыносимо тяжело – идет помощь

– Хочется отметить поддержку и взаимодействие во время всей операции, – отмечает капитан. – У меня был приданный танковый экипаж. Ребята делали то, что я им говорил. Быстро, четко и профессионально. Несмотря на количество и средства врага и риск для них. Инженеры при подрыве мостов тоже отработали на отлично. Я и двое бойцов прикрывали их с берега. Когда работы были закончены и раздался взрыв, – понтон "качественно" разорвало пополам, так что о движении по нему не могло быть и речи.

Был момент, когда ситуация стала особенно затруднительной, и мне пришлось просить поддержки. Механизированное подразделение из нашего же батальона прибыло своевременно, и вместе мы смогли сделать все необходимое. Самолеты врага создавали серьезную проблему. россияне не жалели вылетов и бомб. Но так продолжалось, пока взаимодействовавший зенитный расчет не "приземлил" одного из них. После этого боевой дух и меткость российской авиации на нашем участке сразу ослабли.

В памяти близких и побратимов

Сказать, что рота воевала героически и очень профессионально, – это не сказать ничего. Воины уничтожили огромное количество российских оккупантов и пережили их сокрушительный огонь. Но на войне никто не застрахован от случая. Офицер с болью в голосе вспоминает троих своих побратимов, погибших от взрыва боекомплекта БМП. Когда начало рваться – люди бросились в укрытие. К сожалению, успели не все.

Готовы идти в бой до победы

После безумного наступления Александру и его людям дали несколько дней на отдых.

– Война – это тяжело и страшно, – говорит офицер. – Большинство из того, что видел за эти дни, хотелось бы забыть, как страшный сон. Конечно, хочется домой, хочется почаще видеть близких. Но и я, и мои люди знаем, за что и ради кого воюем. Мы понимаем, зачем это нужно. Поэтому приказ на наступление – для нас радость. Поэтому мы готовы делать свою работу столько, сколько будет нужно. Готовы выполнять свой долг до конца.

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