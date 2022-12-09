Наши артиллеристы в восторге, – Арестович о бессмысленных действиях оккупантов возле Херсона
Россияне никак не желают признать свою обреченность на херсонском направлении. На этот раз они придумали новый бессмысленный тактический ход.
Об этом в онлайн-трансляции для канала "Фейгин Live" рассказал Алексей Арестович. 24 канал . Он добавил, что благодаря своим действиям россияне стали превосходной мишенью для украинской артиллерии.
Читайте также Оккупанты признают, что в прибрежных местах Херсонщины - "ад" от ВСУ, а в лесах есть партизаны
По словам Арестовича, Россия высадила на Большой Потёмкинский остров возведенное подразделение из спецназовцев, мобилизованных и бригады с небольшой частью артиллеристов. Там они пытаются контролировать устье Днепра.
Я думаю, что их главная задача – помешать любым нашим движениям на Кинбурнской косе. Это стало ясно из их сообщений. Логики не вижу, потому что коса оттуда далековато,
– отметил Арестович.
Арестович предполагает, что они будут следить, чтобы ВСУ не высаживали десант на левый берег. А украинские артиллеристы откровенно радуются этому поводу, ведь на острове оккупанты становятся для них четкой мишенью.
Артиллерия уже ждет оккупантов: смотреть видео
"Появился отличный полигон, чтобы пострелять", - не скрыл удовольствие Арестович.
Более того, Россия угрожает наращивать там силы, но в конце концов сможет нарастить только собственные потери, убежден советник Офиса Президента.
Последние новости по херсонскому направлению
- Россиян уменьшается на линии обороны левобережья Херсонщины . Они перестали контролировать Кинбурнскую косу. Однако есть ли там ВСУ точно неизвестно.
- По словам Пионтковского, ситуация в Херсонской области показывает, что Юг и Крым превратится в огромный Крымско-Херсонский котел, единственной ниточкой связи которого с внешним миром останется Крымский мост что также счастливо уничтожится.
- Основной тактикой ВСУ в Херсонской области остается истощение российских войск и отрезание их от любой коммуникации. Открытых боев нет, потому что это непременно привело к огромным человеческим потерям Украины.