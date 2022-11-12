Кто заложил первый кирпич освобождения Херсона в начале великой войны
12 ноября 2022 , 11:53Читати новину українською
Источник:телеграмм-канал Николая Белескова
Если бы 59 отдельная мотопехотная бригада с боями не отошла с Херсонщины в первые дни большой войны для того, чтобы сохранить силы, неизвестно где был бы фронт на юге и как бы мы отстояли Николаев или освобождали бы Херсон…
Сквозь тернии к победе
Собственно, чтобы отойти, нужно было пробиться через заблокировавший Антоновский мост российский десант. За свою победу там танкист 59-й ОМпБр получил Звезду Героя.
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А мораль такова: нужно знать время, когда обороняться и отступать с боями. Без этого более слабый не получит шанс на наступление.
Что известно об освобождении Херсонщины
- Российские оккупанты начали массированный побег с правого на левый берег Херсонщины: они убегали пешком и даже на моторных и надувных лодках.
- Кроме того, захватчики обнародовали видео с уничтоженным Антоновским мостом.
- Уже 11 ноября стало известно, что Херсон находится под контролем ВСУ и туда заходят украинские части.
- Горожане, жившие в оккупации практически с первых дней полномасштабного вторжения России, встретили украинских Героев с флагами и возгласами "ВСУ".
- Несмотря на отступление из Херсона оккупанты оставили после себя много ловушек со взрывчаткой, поэтому местным жителям нужно быть очень осмотрительными.
- К тому же, в Херсоне осталось много оккупантов с оружием, переодевающихся в гражданскую одежду.
ГУР официально подтвердило, что Херсон вернулся под контроль Украины: смотрите видео