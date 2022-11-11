Мощные позиционные бои и продвижение на 10 километров: в Генштабе рассказали о ситуации на Юге
Украинские воины на Юге продвигают линию фронта в восточном направлении. Силы обороны уже освободили более 260 квадратных километров.
О ситуации на Херсонщине в эфире телемарафона рассказала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, ситуация развивается под контролем сил обороны и удачно для наших воинов.
Кстати Оккупанты заявляют о подрыве Антоновского моста: что говорят в ВСУ
ВСУ закрепляются на освобожденных территориях
Гуменюк сообщила, что ВСУ отслеживают ситуацию, понимают, что происходит и держат огневой контроль. Причем она отметила, что продолжается деоккупация Херсонщины и Николаевщины.
Сообщается, что украинские защитники продвинулись на 10 км.
Речь идет как раз о продвижении линии фронта. Продвижение ее в большинстве по направлению к востоку. Углубились почти на 10 километров. Это плановое продвижение в рамках военной операции, которую мы будем проводить в режиме информационной тишины,
– сказала она.
Гуменюк отметила, что информацию о некоторых успехах будут открывать для людей, которым нужны положительные новости.
Как сказала спикер, на Юге ВСУ освободили более 260 километров квадратных и продвижение продолжается. В то же время ВСУ ведут мощные позиционные бои и закрепляются на освобожденных территориях.
Об освобожденных населенных пунктах объявят позже, когда это будет безопасно для ВСУ и местных жителей.
Что происходит на Юге
- В России 9 ноября объявили, что якобы вынужденно покидают Херсон, после чего ВСУ начали стремительно освобождать города и села в Херсонской области. Кроме того, наши воины вошли в Снигиревку Николаевской области.
- Валерий Залужный информировал, что 9 ноября по направлениям Петропавловка – Новорайск и Первомайское – Херсон ВСУ продвинулись по 7 километров и взяли под контроль по 6 населенных пунктов.
- Утром 11 ноября Генеральный штаб ВСУ подтвердил деоккупацию 12 поселков в Херсонской области. Продвижение защитников Украины продолжается, но медленно из-за минирования россиянами территории.
- Российские военные отступают на левый берег Днепра, где подготовят оборонительные позиции.
Обратите внимание – карта освобожденных территорий на 10 ноября: смотрите видео