Мощные позиционные бои и продвижение на 10 километров: в Генштабе рассказали о ситуации на Юге

Украинские воины на Юге продвигают линию фронта в восточном направлении. Силы обороны уже освободили более 260 квадратных километров.

О ситуации на Херсонщине в эфире телемарафона рассказала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, ситуация развивается под контролем сил обороны и удачно для наших воинов.

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ВСУ закрепляются на освобожденных территориях

Гуменюк сообщила, что ВСУ отслеживают ситуацию, понимают, что происходит и держат огневой контроль. Причем она отметила, что продолжается деоккупация Херсонщины и Николаевщины.

Сообщается, что украинские защитники продвинулись на 10 км.

Речь идет как раз о продвижении линии фронта. Продвижение ее в большинстве по направлению к востоку. Углубились почти на 10 километров. Это плановое продвижение в рамках военной операции, которую мы будем проводить в режиме информационной тишины,

– сказала она.

Гуменюк отметила, что информацию о некоторых успехах будут открывать для людей, которым нужны положительные новости.

Как сказала спикер, на Юге ВСУ освободили более 260 километров квадратных и продвижение продолжается. В то же время ВСУ ведут мощные позиционные бои и закрепляются на освобожденных территориях.

Об освобожденных населенных пунктах объявят позже, когда это будет безопасно для ВСУ и местных жителей.

Что происходит на Юге

В России 9 ноября объявили, что якобы вынужденно покидают Херсон, после чего ВСУ начали стремительно освобождать города и села в Херсонской области. Кроме того, наши воины вошли в Снигиревку Николаевской области.

Валерий Залужный информировал, что 9 ноября по направлениям Петропавловка – Новорайск и Первомайское – Херсон ВСУ продвинулись по 7 километров и взяли под контроль по 6 населенных пунктов.

Утром 11 ноября Генеральный штаб ВСУ подтвердил деоккупацию 12 поселков в Херсонской области. Продвижение защитников Украины продолжается, но медленно из-за минирования россиянами территории.

Российские военные отступают на левый берег Днепра, где подготовят оборонительные позиции.

Обратите внимание – карта освобожденных территорий на 10 ноября: смотрите видео