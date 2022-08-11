Херсонская область готова к освобождению: маршрут побега россиян уже известен

События во временно оккупированном Крыму многих отвлекали от происходящего на других плацдармах. А, между прочим, кое-где иногда происходят очень интересные движения, заслуживающие повышенного внимания. И это кое-где – прежде всего Херсонщина.

Змеиный ничему не научил

Дело в том, что три недели назад мы с вами могли наблюдать, как командование российских оккупационных войск, испугавшись контрнаступления ВСУ на правом берегу Херсонской области, начало панически перекидывать подразделения других плацдармов для укрепления Херсонщины.

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Я, регулярно комментируя эту рефлексию россиян, отмечал, что подобные движения бессмысленны и больше напоминают самоубийственную миссию русских оккупационных войск, аналогичную той, что была у них на острове Змеиный.

Но российские оккупационные войска продолжали насыщать правый берег силами и средствами, периодически даже угрожая каким-то наступлением на Николаев, Кривой Рог и Запорожье.

Но на этой неделе начали отличаться интересные тенденции, а именно – основной остов российских оккупационных войск вкопался в левобережье и не спешит заполнить правобережную локацию своим присутствием.

Увидеть Днепр и умереть

Что же происходит? Похоже, командование российских оккупационных войск смирилось с тем, что правый берег им при нынешней неполноценной системе управления и системе обеспечения не удержать. Фактически они смирились с тем, что ВСУ деоккупируют эту часть Херсонской области.

Разумеется, они не могут просто так взять и уйти, за болотами не поймут такого откровенного жеста доброй воли, а потому они будут имитировать отчаянное сопротивление и другие конвульсии. А вот какую они себе ставят цель, так это закрепиться и окопаться на левом берегу.

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И вот как тут не вспомнить: когда меня спрашивали, как будет увольняться Херсонская область, то я всегда говорил – через Запорожскую область. Похоже, что все к этому идет.

Российские оккупационные войска отбросят за Днепр или утопят в Днепре. Правый берег будет полностью под контролем ВСУ, что на порядок облегчит нам контрнаступательные действия на донбасском плацдарме и движение в Запорожской области на юг и юго-запад.

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