Боев за каждый город не будет: предположили возможный сценарий деоккупации Крыма

Все чаще звучат разговоры о предстоящем освобождении Крымского полуострова. Украинским военным в этом поможет западное оружие.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, для Украины критически важно освободить Крым военным путем.

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Крымский полуостров имеет большое значение для президента России Владимира Путина. Кроме того, стоит отметить о пропагандистском значении Крыма, которое каждый год только усиливают. Речь идет и о "Крымской весне", и о больших концертах, и о поездках на временно оккупированный полуостров. В частности 18 марта туда приезжал и сам Владимир Путин.

По мнению Михаила Шейтельмана, союзники Украины сейчас не имеют "осторожного отношения" к возвращению Крыма, в частности, Соединенные Штаты дали свое согласие на использование американского и европейского оружия для освобождения полуострова. Об этом прямо заявили в Госдепе США.

"Важность тезиса, что Крым имеет пропагандистское значение, очень уменьшилась за год. Потому что уже всем наплевать на это, когда Россия спокойно отдает свои "субъекты федерации". Хотя и этого никто вроде бы и не заметил", – отметил политтехнолог.

Михаил Шейтельман о путях возвращения Крыма: смотрите видео

Военное значение Крыма

Значительно важнее других Шейтельман называл военное значение Крыма. Сейчас у украинского берега стоит российский авианосец, который мы пока не можем утопить.

Поэтому нам очень важно освободить Крым именно в военном смысле.

– подчеркнул политтехнолог.

24 февраля 2022 года россияне наступали одновременно с 9 направлений. Наибольшего успеха они добились именно наступлением из Крыма, в частности, это им помогло захватить Мариуполь. Город бомбили с самолетов, взлетавших с полуострова.

Путь возвращения Крыма

Сейчас у Украины есть разрешение на использование любого западного оружия для освобождения Крыма, в частности для уничтожения российских военных объектов там. Впрочем, не стоит забывать, что деоккупация Крыма будет тяжелым трудом для наших военных.

"После освобождения юга и побережья Азовского моря из Крыма придется сделать остров. Полуостров сделать островом, то есть взорвать окончательно Крымский мост", – подчеркнул Шейтельман.

До возведения Керченского моста у русских было паромное соединение. Но паромы плавали потому, что не были под обстрелами. Сейчас Украина, по мнению политтехнолога, не упустит ни одного парома из России в Крым. После освобождения Новой Каховки военные смогут перекрыть морское сообщение, окружив полуостров.

Далее, объяснил Шейтельман, предстоит обстрел всех российских военных объектов. Важно при этом не допустить никаких поставок техники в Крым. Таким образом российские оккупанты со временем сдадутся.

Не думаю, что будут продолжаться бои за каждый город. Это будет капитуляция и эвакуация вражеской армии из Крыма. И не только, кстати, армии, но и россиян, которые не хотят оказаться в тюрьме за незаконное пересечение границы,

– рассказал политтехнолог.

По разным данным, в Крыму сейчас находится от 600 тысяч до миллиона граждан России. И все они нарушили закон Украины из-за незаконного пересечения границ и захвата чужой собственности.

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