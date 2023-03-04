Другого пути не вижу, – секретарь СНБО Украины о стратегии освобождения Крыма
Источник:Zaxid.net
Учитывая сегодняшние обстоятельства в вопросе деоккупации Крыма, Украина уже не может руководствоваться стратегией, принятой 24 марта 2021 года. Поэтому эта стратегия нуждается в изменениях.
Так считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он пояснил, что в предыдущей стратегии было несколько пунктов, в том числе военный. Но в приоритете рассматривался политико-дипломатический путь решения освобождения временно оккупированного Крыма.
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Была бы совсем другая ситуация
По его словам, с учетом продолжающихся сегодня процессов деоккупация полуострова будет происходить совсем иным способом.
Нам нужно принять соответствующие документы, и за них должен проголосовать Совет национальной безопасности и обороны Украины. В данный период времени другого пути, кроме военного, в решении освобождения Крыма я не вижу,
– отметил он.
Данилов подчеркнул, что принимать окончательное решение будут члены СНБО, и нужно будет его инсталлировать приказом Президента Украины.
Алексей Данилов о новой стратегии по деоккупации Крыма: смотрите видео
Мы отрабатываем все документы, касающиеся тех процессов, которые происходят в секторе безопасности и обороны Украины. Это один из них,
– подчеркнул он.
Секретарь СНБО отметил, что таких документов очень много.
"Когда говорят, что мы не готовились, просто кое-кто забыл, что надо читать документы. Там все написано. Надо внимательно читать и главное выполнять. Если бы все решения были безупречны и их выполнили на 100%, у нас была бы совсем другая ситуация", – резюмировал Алексей Данилов.
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