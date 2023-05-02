Украина может поставить ультиматум: возможно ли освобождение Крыма без боя

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина может освободить временно оккупированный Крым без боя. И это один из возможных сценариев деоккупации полуострова.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он привел пример с осовбождением Херсона, когда оккупанты сами из него вышли.

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Россияне могут просто уйти из Крыма

Мусиенко напомнил, что когда деоккупировали Херсон, его накануне спрашивали о возможности кровавых местных боев.

И я тогда ответил, что боев может не быть и что русские войска могут просто уйти оттуда. Так и вышло. К сожалению, сейчас россияне обстреливают город из артиллерии,

– отметил он.

Что касается осовобождения Крымского полуострова, то очень многое, по его мнению, может измениться, как только украинская армия появится на перешейке в Крыму. И тогда будет иметь возможность доставать по военным объектам окупантов на полуострове.

"Это может спровоцировать, в частности, ультиматум с украинской стороны о том, что Россия должна покинуть территории Украины, вывести войска, юридически прекратить состояние так называемой специальной военной операции. И только после этого мы сядем за стол и будем обсуждать дальнейшее положение вещей", - подчеркнул военный эксперт.

Военный эксперт о возможности деоккупации Крыма без боя: смотрите видео

Мощный элемент давления

Крым может быть заложником ситуации в том смысле, что его можно осаждать, и осада может длиться очень долго. Как отметил Мусиенко, здесь не нужно питать иллюзий, что это произойдет через несколько недель.

Более того, если Украина при определенных обстоятельствах поставит россиянам ультиматум, чтобы они убирались с оккупированных территорий, то сможет брать их группировки фактически в заложники.

Можно представить, как по несколько тысяч россиян будет сдаваться в плен ВСУ, и какой это оставит негативный отпечаток в российском обществе,

– подчеркнул собеседник.

Он уверен, что это очень мощный элемент давления. И он может спровоцировать некоторые события в Кремле.

"И пока там будут продолжаться перестановки, у нас появится окно возможностей действовать военным, политическим или военно-дипломатическим путем", – отметил Александр Мусиенко.

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