Будут ли ВСУ продвигаться по Крыму: Зеленский расставил точки над "і"

Владимир Зеленский 21 июня высказался, планирует ли Украина совершать свое контрнаступление по аннексированному Крыму. По его словам, это сложный вопрос, однако наше государство должно деоккупировать все свои территории.

Несмотря на это, украинский глава не исключает, что Крым могут освободить и политическим путем. Зеленский подчеркнул, что Украина в этом заинтересована.

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Зеленский высказался об освобождении Крыма

Президент Украины подчеркнул, что конечная цель по освобождению наших территорий включает в себя деоккупацию Крымского полуострова. Зеленский подчеркнул, что территорию Крыма не будут деоккупировать с помощью переговоров с Россией.

"Переговоры (не начнутся – 24 Канал) пока они не выйдут полностью со всей нашей территории, включая Донбасс и Крым", – рассказал глава государства.

Относительно военного пути освобождения Крыма президент говорит, что этот вопрос непростой. Однако он также надеется, что наши партнеры смогут помогать нам не только оружием, но и помогать политически, чтобы деоккупировать наши территории.

Тогда (в случае политической деоккупации украинских территорий – 24 Канал) будет уменьшение количества жертв. Мы в этом очень-очень заинтересованы,

– подчеркнул украинский руководитель.

Зеленский напомнил, что Крым и Донецкая и Луганская области являются украинскими территориями согласно международному праву с 1991 года. Поэтому наше государство будет прилагать все усилия, чтобы освободить эти земли.

Ранее Зеленский говорил, что не будет замораживать войну с Россией