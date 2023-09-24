Мариуполь будет жить в Украине, Мелитополь – освободим, – Зеленский
Источник:Владимир Зеленский
Владимир Зеленский отметил, что 23 и 24 сентября День города отмечают 17 украинских городов. Среди них также временно оккупированный Мариуполь в Донецкой области, а также Мелитополь на Запорожье.
Президент отметил, что Мариуполь обязательно вернется в Украину. Кроме этого, он подчеркнул, что и Мелитополь наша армия освободит от оккупантов.
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Зеленский поздравил Мариуполь и Мелитополь с Днем города
Глава государства отметил, что в эту субботу и воскресенье для семнадцати городов Украины их особый день. Среди них есть как свободные города, так и те, которые нужно освободить от российских оккупантов.
"Остер – один из древнейших украинских городов. Краматорск. Немиров. Берислав. Золотоноша. Николаевка. Городня. Гайворон. Вашковцы. Сосновка. Новомосковск. Подгородное. Гнивань. Бобринец. Батурин, чья история помнит и украинское величие, и трагедию уничтожения оккупантами. И Мариуполь. Мелитополь",
– сказал президент.
Он также отметил, что каждый человек и каждый город имеет значение для нас. Зеленский отметил, что граница между Украиной и Россией не только абсолютно четкая на политической карте, но и разграничивает нас и оккупантов и в человеческих душах.
Украинцы не уничтожают, а восстанавливают. Не захватывают, а освобождают. Не идут за чужим, а возвращают свое. Мариуполь будет жить в Украине. Мелитополь освободим,
– подчеркнул украинский руководитель.
Напоследок он пожелал каждому нашему городу скорейшей победы. Президент подчеркнул, что наше государство все для этого делает.
Ранее Зеленский пообещал освободить Бахмут
- Во время пресс-конференции в Вашингтоне 22 сентября Владимир Зеленский пообещал освободить город Бахмут от российских оккупантов. Он подчеркнул, что сейчас наше государство имеет комплексный план по этому поводу.
- Президент также отметил, что наше государство также деоккупирует и два других города. Однако он отказался назвать, что это за населенные пункты.
- Следует отметить, что в районе Бахмута Вооруженные Силы смогли перерезать один из логистических путей российских захватчиков. В то же время наши защитники пообещали, что будут работать на этом направлении дальше, чтобы полностью оставить врага без пополнения.