Будут ли Николаев теперь меньше обстреливать и когда появится питьевая вода: ответ Сенкевича

Российские захватчики отступили на левый берег, а Вооруженные Силы уверенно деоккупируют Николаевщину. Впрочем, оккупанты вряд ли дадут областному центру региона отдохнуть от постоянных ракетных ударов.

Об этом 24 каналу рассказал городской глава Николаева Александр Сенкевич. По его словам, радиус вражеских обстрелов остается прежним, даже несмотря на то, что россияне скрылись на левом берегу. Кроме того, они продолжают кошмарить город ракетами С-300.

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Когда в Николаеве появится питьевая вода

С освобождением Николаевской области от вражеских войск Украина получит доступ к трубе, которая соединяет Николаев и реку Днепр, чтобы возобновить поставки питьевой воды в Николаев. Однако сначала нужно пройти все 72 километра водопровода и проверить, не совершили ли россияне там других нарушений.

Длина этого водопровода 73 километра, а диаметр – 1,4 метра. Сейчас нашему государству известно о двух нарушениях по 10 метров – это 2 куска трубы по 8 тонн.

Сначала на месте нарушений будут работать украинские военные для того, чтобы убедиться, что территории вокруг не заминированы. Так, если враг заминировал места нарушений водопровода, то техника не сможет там работать.

Мы не знаем, в каком состоянии находится станция водозабора. Мы до нее еще не дошли. Как только у нас будет информация о ней – поймем, как скоро сможем снова подать питьевую воду в город Николаев,

– объяснил городской глава Николаева.

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В Николаеве не работают никакие предприятия

Кроме того, Николаев уже 8 месяцев находится в режиме энергосбережения, поэтому жители города в меньшей степени страдают отключениями света. Мэр Николаева рассказал, что в городе не работает уличное освещение, а также какие-либо предприятия.

Некоторые малые (предприятия – 24 канал) и микробизнес работают – это кофейни и торговля. Но большого бизнеса и потребителей нет. Заводы не работают,

– сообщил Сенкевич.

По его словам, на сегодня у николаевцев есть электричество, техническая вода и газ, а также работает электротранспорт. Однако для обеспечения режима экономии в Украине количество электротранспорта в Николаеве снизилось на 60%.

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