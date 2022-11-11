Про це 24 каналу розповів міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. За його словами, радіус ворожих обстрілів залишається тим самим, навіть попри те, що росіяни втекли на лівий берег. Крім того, вони продовжують кошмарити місто ракетами С-300.

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Коли в Миколаєві з'явиться питна вода

Зі звільненням Миколаївської області від ворожих військ, Україна отримає доступ до труби, яка з'єднує Миколаїв та річку Дніпро, щоб відновити постачання питної води до Миколаєва. Однак спершу треба пройти всі 72 кілометри водогону та перевірити, чи не здійснили росіяни там інших порушень.

Довжина цього водогону 73 кілометри, а діаметр – 1,4 метра. Наразі нашій державі відомо про два порушення по 10 метрів – це 2 шматки труби по 8 тонн.

Спочатку на місці порушень працюватимуть українські військові для того, щоб впевнитись, що території навколо не заміновані. Так, якщо ворог замінував місця порушень водогону, то техніка не зможе там працювати.

Ми не знаємо в якому стані перебуває станція водозабору. Ми до неї ще не дійшли. Як тільки матимемо інформацію щодо неї – зрозуміємо як скоро зможемо знову подати питну воду до міста Миколаїв,

– пояснив міський голова Миколаєва.

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У Миколаєві не працюють жодні підприємства

Крім того, Миколаїв вже 8 місяців перебуває в режиму енергоощадження, тому мешканці міста меншою мірою страждають від відключень світла. Мер Миколаєва розповів, що в місті не працює вуличне освітлення, а також будь-які підприємства.

Деякі малі (підприємства – 24 канал) та мікробізнес працюють – це кав'ярні та торгівля. Але великого бізнесу та споживачів немає. Заводи не працюють,

– повідомив Сєнкевич.

За його словами, станом на сьогодні в миколаївців є електрика, технічна вода та газ, а також працює електротранспорт. Однак для забезпечення режиму економії в Україні кількість електротранспорту в Миколаєві знизили на 60%.

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