Освобождение Херсона стало большим достижением, но тяжелые бои еще впереди, – Пентагон

Украинские военные продолжают успешно деоккупировать Юг стране. Но, как заявляют в Пентагоне, российские войска не собираются покидать остальные оккупированные территории.

Об этом на брифинге отметил официальный представитель Пентагона. По его словам, Украину еще предстоят тяжелые бои.

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Зима замедлит контрнаступление ВСУ

Чиновник отметил, что сейчас украинские силы продолжают закреплять достигнутые успехи. В настоящее время военные расчищают деоккупированные территории от препятствий и мин, которые оставили оккупантами. Украина также оценивает ущерб, нанесенный российскими войсками перед их отступлением.

По его словам, по мере приближения зимы боевые действия в Украине могут замедлиться. В то же время, планы поддержки США не замедлятся, поскольку эта поддержка зависит не от погоды, а от того, что, по словам украинцев, им нужно.

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