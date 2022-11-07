Украина уже освободила 50% территорий, захваченных после 24 февраля: карта
Источник:Def Mon
ВСУ продолжают уничтожать врага и освобождать украинские территории. Военные сдерживают оккупантов по всей линии фронта.
Полномасштабная война в Украине длится уже 257 дней. По состоянию на 7 ноября украинские военные освободили 50% территорий, захваченных Россией после 24 февраля.
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Какие территории освободили
С начала полномасштабного вторжения россияне захватили более двухсот тысяч квадратных километров украинских территорий. Уже по состоянию на 7 ноября украинские военные сумели освободить 50% оккупированных Россией территорий.
В частности, украинские воины полностью деоккупировали Черниговскую, Киевскую и Сумскую области. Кроме того, защитники освободили большую часть Харьковской области, приступили к деоккупации Херсонской, Луганской и Донецкой областей.
Успехи ВСУ на фронте: самое важное
- Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук рассказал о "хлопке" в Энергодаре. ВСУ атаковали по позициям российских захватчиков.
- Россияне пытаются штурмовать позиции ВСУ, но никаких достижений у них нет. В последние дни линия фронта стабильна и двигается только на тактическом уровне – то 200 метров в одну сторону, то 500 метров в другую.
- В Горловке Донецкой области ВСУ ударили по месту скопления вражеской техники. По информации Генштаба, удалось уничтожить 5 боевых машин оккупантов и повредить еще 4.
- Трасса Сватово-Кременная остается под полным контролем огневых средств Вооруженных Сил Украины. Они поражают все, что может двигаться.
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