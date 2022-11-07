Украина уже освободила 50% территорий, захваченных после 24 февраля: карта

ВСУ продолжают уничтожать врага и освобождать украинские территории. Военные сдерживают оккупантов по всей линии фронта.

Полномасштабная война в Украине длится уже 257 дней. По состоянию на 7 ноября украинские военные освободили 50% территорий, захваченных Россией после 24 февраля.

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Какие территории освободили

С начала полномасштабного вторжения россияне захватили более двухсот тысяч квадратных километров украинских территорий. Уже по состоянию на 7 ноября украинские военные сумели освободить 50% оккупированных Россией территорий.

ВСУ освободили 50% оккупированных Россией территорий / Фото Def Mon

В частности, украинские воины полностью деоккупировали Черниговскую, Киевскую и Сумскую области. Кроме того, защитники освободили большую часть Харьковской области, приступили к деоккупации Херсонской, Луганской и Донецкой областей.

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