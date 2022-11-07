Повномасштабна війна в Україні триває вже 257 днів. Станом на 7 листопада українські військові звільнили 50% територій, які захопила Росія після 24 лютого.

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Які території звільнили

Від початку повномасштабного вторгнення росіяни захопили понад двісті тисяч квадратних кілометрів українських територій. Вже станом на 7 листопада українські військові зуміли звільнили 50% окупованих Росією територій.

ЗСУ звільнили 50% окупованих Росією територій / Фото Def Mon

Зокрема, українські воїни повністю деокупували Чернігівську, Київську та Сумську області. Крім того, захисники звільнили більшу частину Харківської області, розпочали деокупацію Херсонщини, Луганської та Донецької областей.

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