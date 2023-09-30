Циничный шаг Лукашенко: к депортированным детям из Украины приедут иностранные дипломаты
Беларусь 4 октября планирует показать представителям иностранного дипломатического корпуса так называемые "места проживания, учебы и оздоровления" детей, похищенных из Украины. Делают это, конечно, для своей выгоды.
Речь идет о детях, которых россияне незаконно вывезли в Беларусь из Лисичанска и Северодонецка. Какова цель этого действа 24 Каналу рассказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси, руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко.
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Лукашенко хочет отбелить репутацию
Министерство иностранных дел Украины сообщило, что Беларусь хочет организовать поездку иностранного дипломатического корпуса в депортированные из Украины детей.
Они пытаются продать историю, что все это – гуманитарный проект, направленный на помощь детям, страдающим войной. Но это пропагандистская история,
– подчеркнул Павел Латушко.
В то же время Беларусь и международное сообщество вроде бы забывают, почему детям в Украине нужно оказывать гуманитарную помощь и почему они страдают оккупированными территориями.
Беларусь почему-то не упоминает, откуда российские войска наступали 24 февраля 2022 года и с какой территории долгое время выпускали ракеты в Украину.
Павел Латушко о циничной деятельности Лукашенко: смотреть видео
"А теперь вы такие "добренькие дяди" в лице усатого диктатора хотите доказать, какие же вы хорошие. Он (Лукашенко – 24 Канал) просто хочет показать, что только помогает детям во время войны. Но забывает, что виноват, в том, что эти дети страдают", – подчеркнул правозащитник.
Лукашенко хочет изменить трактовку международного права, в котором четко указано, что во время военных конфликтов не допускается перемещение особо уязвимых категорий с оккупированных территорий без разрешения государства и местных. Так же, как запрещено изменять им гражданство. Всё это расценивают как военные преступления.
Венгрия поддержала Лукашенко: что известно
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 28 сентября получил верительные грамоты от послов 11 стран. Среди них была представительница Венгрии.
- Следует заметить, что госпожа посол Венгрии стала первым послом страны Европейского Союза с 2020 года, вручившей верительные грамоты Лукашенко. Фактически Венгрия таким образом признала легитимность власти Лукашенко.
- Добавим, что верительные грамоты белорусскому диктатору вручили послы из Казахстана, Египта, Зимбабве, Экваториальной Гвинеи, Анголы, Уганды, Камбоджи, Филиппин, Иордании и Колумбии.