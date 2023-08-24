"Поздравление" от Байдена: США наказали мать Кадырова и лагерь "Артек" за кражу детей из Украины

Джо Байден заверил, что США будут поддерживать Украину в войне, сколько потребуется. Также президент анонсировал санкции против похитителей украинских детей.

Во второй раз украинское государство празднует свой день рождения в условиях войны. Президент США воспользовался праздничным случаем, чтобы в очередной раз заверить Украину в долгосрочной поддержке и наказать ее обидчиков.

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Байден наказал оккупантов за кражу маленьких украинцев

В приветственном заявлении президент США заявил, что будет работать с другими государствами над тем, чтобы заставить россиян отвечать за военные преступления, которые они совершили в Украине.

В частности, политик аносировал новые санкции против причастных к депортации украинских детей. В санкционный список попали 11 человек:

Агеева Ирина Анатольевна - уполномоченная по правам ребенка в Калужской области;

Чалаев Замид Алиевич – командир полка полиции специального назначения МВД по Чечне;

Черкасова Ирина Александровна – уполномоченная по правам ребенка в Ростовской области РФ;

Федоренко Константин Альбертович - директор федерального государственного бюджетного учебного заведения Международный детский центр "Артек";

Кадырова Аймани Несеевна - мать главы Чечни Рамзана Кадырова;

Хучиев Муслим Магомедович – глава правительства Чечни;

Коваленко Владимир Владиславович - начальник штаба "Юнармии" в Севастополе;

Нечаев Владимир Дмитриевич - "ректор" Севастопольского государственного университета;

Пятых Галина Анатольевна - уполномоченная по правам ребенка в Белгородской области;

Шапурова Елена Александровна - так называемая "министр министерства образования и науки Запорожской области";

Мансур Мусаевич Солтаев – уполномоченный по правам человека в Чечне.

Украинцы показывают, что за свободу следует бороться

Американский лидер напомнил, что война в Украине длится уже 18 месяцев. Украинцы продолжают страдать от циничной агрессии России, впрочем, отказываются сдаваться.

Они демонстрируют миру, что за свободу следует бороться,

– подчеркнул Байден.

По его словам, независимость означает свободно выбирать будущее. Американцы помнят цену, которую они заплатили за свою свободу. Именно поэтому в эти дни, когда Путин пытается стереть Украину с лица земли, американский народ как никогда болеет за украинских братьев.

Байден заверил, что США и союзники будут в дальнейшем поддерживать Украину, предоставляя ей средства для защиты от российской агрессии и построения безопасного и независимого будущего, которого она заслуживает.

Американский лидер упомянул за декларацию, которую на саммите НАТО в Вильнюсе подписали более 25 стран, включая США. Таким образом, эти государства обязались предоставлять Украине средства для отпора оккупантам в ближайшие годы.

"Наша преданность независимости Украины непоколебима и крепка", – заявил Байден.

Как приветствовали Украину