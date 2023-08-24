"Поздравление" от Байдена: США наказали мать Кадырова и лагерь "Артек" за кражу детей из Украины
Источник:Минфин США
Джо Байден заверил, что США будут поддерживать Украину в войне, сколько потребуется. Также президент анонсировал санкции против похитителей украинских детей.
Во второй раз украинское государство празднует свой день рождения в условиях войны. Президент США воспользовался праздничным случаем, чтобы в очередной раз заверить Украину в долгосрочной поддержке и наказать ее обидчиков.
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Байден наказал оккупантов за кражу маленьких украинцев
В приветственном заявлении президент США заявил, что будет работать с другими государствами над тем, чтобы заставить россиян отвечать за военные преступления, которые они совершили в Украине.
В частности, политик аносировал новые санкции против причастных к депортации украинских детей. В санкционный список попали 11 человек:
- Агеева Ирина Анатольевна - уполномоченная по правам ребенка в Калужской области;
- Чалаев Замид Алиевич – командир полка полиции специального назначения МВД по Чечне;
- Черкасова Ирина Александровна – уполномоченная по правам ребенка в Ростовской области РФ;
- Федоренко Константин Альбертович - директор федерального государственного бюджетного учебного заведения Международный детский центр "Артек";
- Кадырова Аймани Несеевна - мать главы Чечни Рамзана Кадырова;
- Хучиев Муслим Магомедович – глава правительства Чечни;
- Коваленко Владимир Владиславович - начальник штаба "Юнармии" в Севастополе;
- Нечаев Владимир Дмитриевич - "ректор" Севастопольского государственного университета;
- Пятых Галина Анатольевна - уполномоченная по правам ребенка в Белгородской области;
- Шапурова Елена Александровна - так называемая "министр министерства образования и науки Запорожской области";
- Мансур Мусаевич Солтаев – уполномоченный по правам человека в Чечне.
Украинцы показывают, что за свободу следует бороться
Американский лидер напомнил, что война в Украине длится уже 18 месяцев. Украинцы продолжают страдать от циничной агрессии России, впрочем, отказываются сдаваться.
Они демонстрируют миру, что за свободу следует бороться,
– подчеркнул Байден.
По его словам, независимость означает свободно выбирать будущее. Американцы помнят цену, которую они заплатили за свою свободу. Именно поэтому в эти дни, когда Путин пытается стереть Украину с лица земли, американский народ как никогда болеет за украинских братьев.
Байден заверил, что США и союзники будут в дальнейшем поддерживать Украину, предоставляя ей средства для защиты от российской агрессии и построения безопасного и независимого будущего, которого она заслуживает.
Американский лидер упомянул за декларацию, которую на саммите НАТО в Вильнюсе подписали более 25 стран, включая США. Таким образом, эти государства обязались предоставлять Украине средства для отпора оккупантам в ближайшие годы.
"Наша преданность независимости Украины непоколебима и крепка", – заявил Байден.
Как приветствовали Украину
- Друг Украины, британский экс-премьер Борис Джонсон призвал вспомнить о героических мужчинах и женщинах Украины, которые борются за свою страну и за свободу. Британец выразил уверенность, что они очистят свою землю от путинских захватчиков.
- Португалия сделала Украине подарок, заявив о готовности обучать украинских пилотов на F-16
- Литва объявила об очередном военном пакете помощи, а Норвегия пообещала передать ракеты для зенитно-ракетных комплексов IRIS-T.