Ребенка уже узнали родные: блоггерша в видеочате наткнулась на мальчика, депортированного из Украины

Блогерша в российском видеочате увидела маленького мальчика, который был родом из Украины. Ребенок в начале разговора сказал "Слава Украине".

Блогерша пыталась выяснить, оттуда именно мальчик, но он молчал. Чеченец же сказал, что якобы ребенок из Киева.

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Украинка натолкнулась на нашего ребенка

Когда украинка спросила, где они находятся, мужчина сказал, что не понимает украинского языка. Тогда мальчик перевел ему вопрос на российский.

Мужчина ответил, что они якобы в Чечне. Женщина пыталась выяснить, откуда ребенок. Однако мальчик ничего не сказал. Мужчина ответил, что ребенок из Киева.

За кадром были слышны мужские голоса, кричавшие, мол, "пойдут братья Киев".

Блогерша натолкнулась на украинского мальчика: смотрите видео

Маленького мальчика уже узнали родные

Сначала в сети распространяли информацию, что мальчик с видео – это восьмилетний Иван Малиновский, который исчез в октябре 2022 года в Херсонской области.

"Служба розыска детей Магнолия" сообщила, что мать подтвердила, что на видео не ее сын – не Иван Малиновский.

Проект "Найти своих" в комментарии "УП. Жизнь", сообщил, что мальчика с видео узнали родные. Его имя в проекте по поиску людей не назвали, однако добавили – эту информацию им предоставили в полиции".

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