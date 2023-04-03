Ребенка уже узнали родные: блоггерша в видеочате наткнулась на мальчика, депортированного из Украины
Блогерша в российском видеочате увидела маленького мальчика, который был родом из Украины. Ребенок в начале разговора сказал "Слава Украине".
Блогерша пыталась выяснить, оттуда именно мальчик, но он молчал. Чеченец же сказал, что якобы ребенок из Киева.
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Украинка натолкнулась на нашего ребенка
Когда украинка спросила, где они находятся, мужчина сказал, что не понимает украинского языка. Тогда мальчик перевел ему вопрос на российский.
Мужчина ответил, что они якобы в Чечне. Женщина пыталась выяснить, откуда ребенок. Однако мальчик ничего не сказал. Мужчина ответил, что ребенок из Киева.
За кадром были слышны мужские голоса, кричавшие, мол, "пойдут братья Киев".
Блогерша натолкнулась на украинского мальчика: смотрите видео
Маленького мальчика уже узнали родные
Сначала в сети распространяли информацию, что мальчик с видео – это восьмилетний Иван Малиновский, который исчез в октябре 2022 года в Херсонской области.
"Служба розыска детей Магнолия" сообщила, что мать подтвердила, что на видео не ее сын – не Иван Малиновский.
Проект "Найти своих" в комментарии "УП. Жизнь", сообщил, что мальчика с видео узнали родные. Его имя в проекте по поиску людей не назвали, однако добавили – эту информацию им предоставили в полиции".
Россия депортировала тысячи украинских детей
- Офис генпрокурора в конце февраля 2023 года сообщал, что Россия депортировала уже более 16 000 детей из Украины. К сожалению, удалось вернуть только 307 из них.
- Уже в конце марта 2023 года Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины написало, что Кремль незаконно депортировал 19 514 украинских детей.
- Еще ориентировочно 4 390 статусных детей, к которым относятся дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, находятся на временно оккупированных территориях или в России.
- Следует добавить, что именно за похищение украинских детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина и так называемой уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.