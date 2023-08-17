Депутат Дубинский заявил, что ходит без назначенного электронного браслета

Александр Дубинский сообщил, что не носит электронный браслет, как это постановил суд. Депутат обвиняет в этом власть, будто бы ему не предоставили браслет.

Об этом заявил сам Дубинский в соцсетях. Также он рассказал, что приехал на заседание Киевского апелляционного суда, чтобы оспорить избранную ему Печерским судом меру пресечения. Заседание было перенесено на 25 сентября.

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Почему Дубинский без браслета

Народный депутат обвиняет в этом власть. Говорит, будто СБУ "не может найти" для него электронный браслет, и видит в этом подвох. Ведь так его можно будет обвинить в нарушении меры пресечения. По словам Дубинского, прошла неделя с тех пор, как Печерский суд постановил носить электронный браслет.

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Что известно о деле Дубинского

Его обвиняют в подделке документов для выезда за границу.