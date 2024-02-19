На Львовщине депутат хотел переехать полицейского: правоохранителю пришлось вылезти на крышу авто

Во Львовской области депутат нарушил правила дорожного движения, а потом пытался убежать от правоохранителей. Более того, он чуть не покалечил работника полиции.

Инцидент произошел 11 февраля уже после наступления комендантского часа. Полицейские остановили авто Ford Ranger, который нарушил ПДД.

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Попытался дважды убежать от полиции

За рулем автомобиля – нарушителя оказался депутат Козовского сельсовета Стрыйского района Львовской области. Пообщавшись с ним, правоохранители заметили у мужчины признаки алкогольного опьянения. Депутат в свою очередь отказался пройти проверку и скрылся с места остановки. Полицейские начали преследовать его на служебном авто.

Повторно задержать депутата удалось лишь в 20 километрах от предыдущей остановки. Однако он снова не захотел пройти проверку на опьянение и отказался выйти из машины.

Затем он совершил попытку наезда на полицейского, задев его зеркалом заднего вида.

Правоохранитель, чтобы не попасть под колеса, зацепился за зеркало и водительскую дверь, а затем вылез на крышу автомобиля.

Впрочем, и тогда водитель не остановился и продолжал движение еще примерно 800 метров, одновременно пытаясь сбросить полицейского с крыши авто.

Как накажут горе-депутата

Известно, что нарушителю, кроме административной ответственности, светит также и уголовная – за сопротивление правоохранителям. Сейчас суд отправил мужчину под ночной домашний арест на два месяца. Прокурор требовал круглосуточный арест, однако из-за того, что обвиняемый – содержатель многодетной семьи, ему запретили покидать жилье только в ночное время суток с девяти вечера и до семи утра.

Сбил насмерть велосипедиста

Депутаты не впервые нарушают правила дорожного движения. Иногда такое пренебрежение к закону имеет трагические последствия. Так, например, произошло в ситуации с депутатом Калушского городского совета Тарасом Бараничем.

Тот, находясь за рулем Volvo XC-60, наехал на 76-летнего велосипедиста. Пострадавший погиб на месте.

Как оказалось, городской избранник был в состоянии алкогольного опьянения.