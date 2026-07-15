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24 Канал Главные новости Депутат Рады раскрыла возможный состав Кабмина Корецкого
15 июля, 20:29
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Обновлено - 21:01, 15 июля

Депутат Рады раскрыла возможный состав Кабмина Корецкого

Татьяна Бабич

После того как Владимир Зеленский объявил о перестановках в правительстве, появились версии о кадровых изменениях в министерствах. Так, народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк высказала предположение о том, кто может войти в состав Кабмина под руководством Сергея Корецкого.

Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Каким может быть состав Кабмина? 

Скорее всего, должность премьер-министра Украины после отставки Юлии Свириденко будет занимать Сергей Корецкий. С его появлением могут начаться кадровые изменения и перестановки в системе. Речь идет, в частности, о таких потенциальных вариантах:

  • Всеволод Ченцов – вице-премьер по евроинтеграции;
  • Виталий Ким – министр по делам ветеранов;
  • Денис Маслов – министр юстиции;
  • Виталий Безгин – министр общин и территорий;
  • Николай Калашник – министр инфраструктуры и восстановления;
  • Иван Выговский – министр внутренних дел;
  • Игорь Клименко – министр обороны;
  • Оксана Ферчук – министерство цифровой трансформации. 

Кстати, информацию о назначении Клименко на должность главы Минобороны подтвердили также источники 24 Канала. 

Все остальные, по информации Василевской-Смаглюки, остаются на своих местах. Нардепка также позже отметила, что кандидатуры на посла в США пока нет. 

Главу СБУ пока не назначают. Алексей Соболев покидает Минэкономики и уходит работать в ОП. Вместо него будет Александр Кравченко. Минагро возглавит Тарас Высоцкий. Минобразования – Андрей Бутенко

Что известно о Корецком? 

Президент Владимир Зеленский заявил, что считает Сергея Корецкого наиболее подготовленным кандидатом на должность премьер-министра Украины. По словам главы государства, именно его опыт и компетенции лучше отвечают вызовам, которые сейчас стоят перед страной. 

Сам Корецкий известен успехами в бизнесе. Под его руководством "Укрнафта" добилась рекордных финансовых результатов. О положительных результатах свидетельствует и его работа в "Нефтегазе". Утром 15 июля Сергей Корецкий принял участие в заседании парламентской фракции "Слуга народа".

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