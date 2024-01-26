Депутатам во Львовской области вручили повестки: "приглашения" в ТЦК получили сразу семеро

Днем, 25 января, во время заседания сессии Червоноградского городского совета представители ТЦК вручили повестки некоторым присутствующим в зале депутатам. Чиновник и общественный деятель Александр Климов рассказал детали "сюрприза".

Повестки получили семь депутатов. Еще трое чиновников, которым также их должны были вручить, не явились на заседание.

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Семерым депутатам вручили повестки

Все депутаты во время заседания ждали военных, поскольку планировали посмертную награду орден "За мужество" родным павшего Героя Андрея Жигайло. Впрочем, В зал вошли работники ТЦК и вручили чиновниками в руки приятный "сюрприз".

Они намеревались вручить 10 повесток, однако вручили 7, потому что трое депутатов отсутствовали. Депутаты, что отсутствовали – Виталий Гаманюк, Виталий Рындик и Григорий Шевчук,

– говорится в сообщении Александра Климова.

Известно, это первый визит ТЦК на заседание сессии городского совета с вручением повесток. "Приглашение" в военкомат получили Андрей Войтович, Владимир Кашуба, Иван Кудрик, Михаил Лапец, Петр Остапюк, Мирослав Пущик и Олег Шеремета.

На видео, которое распространил Александр Климов, работники ТЦК сообщили, что тот, кто отказывается получать повестку, может подписать акт отказа. Впрочем, желающих не было.

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Сообщается также, что семь депутатов сегодня, 26 января, должны были явиться в ТЦК для уточнения военно-учетных данных и прохождения ВЛК.

Мне известно, что некоторые депутаты городского совета, кто вчера получил повестки, сегодня пришли в ТЦК. Кто именно, пока не знаю. В районный совет работники ТЦК еще не приходили,

– рассказал Климов.

Он также заметил, что в рядах ВСУ служит секретарь Червоноградского городского совета Александр Грасулов. В частности, Климов сообщил, что из районного совета по состоянию на данный момент проходят военную службу два депутата. Речь идет о Геннадия Воловенко от партии "Слуга народа" и Владимире Золочивском от "Европейской Солидарности".

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