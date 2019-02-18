07:00
18 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин живым из политики не уйдет. Террористическая карьера Путина
      Вєсті Кремля
      19:26, 16 февраля
      Вести.UA. Жир: Порошенко в опасности. Любовные послания политиков
      Вєсті.UA
      17:59, 16 февраля
      Незаконные застройки: как на землях МВД вырастают жилые кварталы
      ЦРУ
      09:00, 15 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Природа и люди
      Згадати все
      23:00, 15 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Депутатов Европарламента выдворили из Венесуэлы по обвинению в подготовке заговора

      59 Читати новину українською
      Дипломатов Европарламента выгнали из Венесуэлы
      Дипломатов Европарламента выгнали из Венесуэлы / Скриншот

      Депутаты заявили, что у них отобрали паспорта и выгоняют из Венесуэлы. В МИД страны ответили, что дипломаты занимались планированием и подготовкой заговора.

      Представитель Европарламента Гонсалес Понс написал об этом на своей странице в Twitter.

      Читайте также: Генералы втайне от Мадуро ведут переговоры с оппозицией Венесуэлы, – Болтон

      У нас отобрали паспорта, нас выгоняют из Венесуэлы. С нами обращаются плохо, и единственное объяснение, которое дают, это то, что Николас Мадуро не хочет, чтобы мы были здесь,
      – написал Понс.

      В то же время глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреасу заявил, что депутаты Европарламента "хотели посетить страну с целью заговора".

      По официальным дипломатическим каналам нам стало известно о приезде группы евродепутатов, которые хотели посетить страну с целью заговора, им было рекомендовано избегать провокаций,
      – отметил он.

      Что происходит в Венесуэле?

      До какого состояния довел Венесуэлу Мадуро?За шесть лет пребывания Мадуро у власти национальная валюта – боливар – девальвировала гигантскими темпами: в конце 2018 уровень инфляции достиг 1 миллиона 300 тысяч процентов. Жители Венесуэлы страдают от нехватки продуктов: в периферийных районах страны бедняки вынуждены есть кошек, собак и крыс. Из страны выехало почти три миллиона граждан, что больше, чем 10% всего населения.

      blog_ava
      Гороскоп на 18 февраля для всех знаков зодиака
      сегодня
      293
      Теги: Латинськая Америка Венесуэла Европарламент
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 17 февраля: новый иск против Супрун, и Трампа выдвинули на Нобелевскую премию
      17 февраля , 22:10 Главные новости 17 февраля: новый иск против Супрун, и Трампа выдвинули на Нобелевскую премию
      252
      Вороги Супрун, рейтинги кандидатів і Європа в небезпеці: топ-5 блогів тижня
      17 февраля , 22:00 Вороги Супрун, рейтинги кандидатів і Європа в небезпеці: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 734
      Самые смешные мемы недели: "самосожжение" Мосийчука и валентинки от украинских политиков
      17 февраля , 20:00 Самые смешные мемы недели: "самосожжение" Мосийчука и валентинки от украинских политиков
      240
      Единственный храм ПЦУ в РФ и как обманули владельцев "евроблях" в Харькове – топ-5 видео недели
      17 февраля , 19:30 Единственный храм ПЦУ в РФ и как обманули владельцев "евроблях" в Харькове – топ-5 видео недели
      216
      Не в двері, то у вікно: Росія лізе на українські вибори
      17 февраля , 19:00 Не в двері, то у вікно: Росія лізе на українські вибори
      Наталія Лебідь 2250
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Последняя встреча: Обама и Путин пообщались 4 минуты
       20 ноября 2016 , 21:23
      Политолог рассказал про слабые места России в 2017 году
       3 января 2017 , 09:54
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук