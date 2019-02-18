Депутатов Европарламента выдворили из Венесуэлы по обвинению в подготовке заговора

Депутаты заявили, что у них отобрали паспорта и выгоняют из Венесуэлы. В МИД страны ответили, что дипломаты занимались планированием и подготовкой заговора.

Представитель Европарламента Гонсалес Понс написал об этом на своей странице в Twitter.

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У нас отобрали паспорта, нас выгоняют из Венесуэлы. С нами обращаются плохо, и единственное объяснение, которое дают, это то, что Николас Мадуро не хочет, чтобы мы были здесь,

– написал Понс.

Be aware!Our passports have been taken and we’re being expelled from Venezuela. Bad manners and the only explanation is Maduro doesn’t want us here. — González Pons (@gonzalezpons) 17 лютого 2019 р.

В то же время глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреасу заявил, что депутаты Европарламента "хотели посетить страну с целью заговора".

По официальным дипломатическим каналам нам стало известно о приезде группы евродепутатов, которые хотели посетить страну с целью заговора, им было рекомендовано избегать провокаций,

– отметил он.

Por vías oficiales diplomáticas, las autoridades del Gobierno Bolivariano de Venezuela le notificaron hace varios días al grupo de eurodiputados que pretendía visitar el país con fines conspirativos, que no serían admitidos y se les instó a desistir y evitar así otra provocación — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 18 лютого 2019 р.

Что происходит в Венесуэле?

До какого состояния довел Венесуэлу Мадуро?За шесть лет пребывания Мадуро у власти национальная валюта – боливар – девальвировала гигантскими темпами: в конце 2018 уровень инфляции достиг 1 миллиона 300 тысяч процентов. Жители Венесуэлы страдают от нехватки продуктов: в периферийных районах страны бедняки вынуждены есть кошек, собак и крыс. Из страны выехало почти три миллиона граждан, что больше, чем 10% всего населения.