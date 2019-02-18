Депутатов Европарламента выдворили из Венесуэлы по обвинению в подготовке заговора
Депутаты заявили, что у них отобрали паспорта и выгоняют из Венесуэлы. В МИД страны ответили, что дипломаты занимались планированием и подготовкой заговора.
Представитель Европарламента Гонсалес Понс написал об этом на своей странице в Twitter.
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У нас отобрали паспорта, нас выгоняют из Венесуэлы. С нами обращаются плохо, и единственное объяснение, которое дают, это то, что Николас Мадуро не хочет, чтобы мы были здесь,
– написал Понс.
В то же время глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреасу заявил, что депутаты Европарламента "хотели посетить страну с целью заговора".
По официальным дипломатическим каналам нам стало известно о приезде группы евродепутатов, которые хотели посетить страну с целью заговора, им было рекомендовано избегать провокаций,
– отметил он.
Что происходит в Венесуэле?
- Тысячи людей 23 января 2019 года вышли на протест с требованием свергнуть диктатора Николаса Мадуро.
- Лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя "временным президентом" страны, о поддержке оппозиционера заявили немало стран мира.
- Диктатора Мадуро поддерживают глава Кремля Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко.
- Правоохранительные органы подтвердили 24 каналу, что на подмогу Мадуро приехали наемники "Вагнера", в России все отрицают.
- В ходе протестов и столкновений с полицией уже погибло по меньшей мере 40 человек, задержали примерно 900 активистов, среди них – 80 детей.
- 26 января Франция и Испания заявили, что выдвигают ультиматум Мадуро: они требуют в течение восьми дней объявить выборы в Венесуэле.
- 3 февраля Трамп заявил о возможности военного вмешательства в Венесуэлу.
- Впоследствии ряд стран направил гуманитарную помощь стране, однако диктатор Мадуро закрыл границы Венесуэлы.
До какого состояния довел Венесуэлу Мадуро?За шесть лет пребывания Мадуро у власти национальная валюта – боливар – девальвировала гигантскими темпами: в конце 2018 уровень инфляции достиг 1 миллиона 300 тысяч процентов. Жители Венесуэлы страдают от нехватки продуктов: в периферийных районах страны бедняки вынуждены есть кошек, собак и крыс. Из страны выехало почти три миллиона граждан, что больше, чем 10% всего населения.