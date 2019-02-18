Депутатів Європарламенту видворили з Венесуели зі звинуваченням у підготовці змови
Депутати заявили, що у них відібрали паспорти та виганяють з Венесуели. У МЗС країни відповіли, що дипломати займалися плануванням та підготовкою змови.
Представник Європарламенту Гонсалес Понс написав про це на своїй сторінці у Twitter.
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У нас відібрали паспорти, нас виганяють з Венесуели. З нами поводяться погано, і єдине пояснення, яке дають, це те, що Ніколас Мадуро не хоче, щоб ми були тут,
– написав Понс.
Водночас глава МЗС Венесуели Хорхе Арреасу заявив, що депутати Європарламенту "хотіли відвідати країну з метою змови".
За офіційними дипломатичними каналами нам стало відомо про приїзд групи євродепутатів, які хотіли відвідати країну з метою змови, їм було рекомендовано уникати провокацій,
– зазначив він.
Що відбувається у Венесуелі?
- Тисячі людей 23 січня 2019 року вийшли на протест із вимогою скинути диктатора Ніколаса Мадуро.
- Лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе "тимчасовим президентом" країни, про підтримку опозиціонеру заявили чимало країн світу.
- Диктатора Мадуро підтримують очільник Кремля Володимир Путін та президент Білорусі Олександр Лукашенко.
- Правоохоронні органи підтвердили 24 каналу, що на підмогу Мадуро приїхали найманці "Вагнера", у Росії все заперечують.
- В ході протестів і сутичок із поліцією вже загинуло щонайменше 40 людей, затримали приблизно 900 активістів, серед них – 80 дітей.
- 26 січня Франція та Іспанія заявили, що висувають ультиматум Мадуро: вони вимагають впродовж восьми днів оголосити вибори у Венесуелі.
- 3 лютого Трамп заявив про можливість військового втручання у Венесуелу.
- Згодом низка країн направила гуманітарну допомогу країні, проте диктатор Мадуро закрив кордони Венесуели.
До якого стану довів Венесуелу Мадуро?За шість років перебування Мадуро при владі національна валюта – болівар – девальвувала гігантськими темпами: наприкінці 2018 рівень інфляції сягнув 1 мільйона 300 тисяч відсотків. Жителі Венесуели потерпають від нестачі продуктів: у периферійних районах країни бідняки змушені їсти котів, собак та щурів. З країни виїхало майже три мільйони громадян, що більше, ніж 10% усього населення.