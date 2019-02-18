Депутатів Європарламенту видворили з Венесуели зі звинуваченням у підготовці змови

Депутати заявили, що у них відібрали паспорти та виганяють з Венесуели. У МЗС країни відповіли, що дипломати займалися плануванням та підготовкою змови.

Представник Європарламенту Гонсалес Понс написав про це на своїй сторінці у Twitter.

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У нас відібрали паспорти, нас виганяють з Венесуели. З нами поводяться погано, і єдине пояснення, яке дають, це те, що Ніколас Мадуро не хоче, щоб ми були тут,

– написав Понс.

Be aware!Our passports have been taken and we’re being expelled from Venezuela. Bad manners and the only explanation is Maduro doesn’t want us here. — González Pons (@gonzalezpons) 17 лютого 2019 р.

Водночас глава МЗС Венесуели Хорхе Арреасу заявив, що депутати Європарламенту "хотіли відвідати країну з метою змови".

За офіційними дипломатичними каналами нам стало відомо про приїзд групи євродепутатів, які хотіли відвідати країну з метою змови, їм було рекомендовано уникати провокацій,

– зазначив він.

Por vías oficiales diplomáticas, las autoridades del Gobierno Bolivariano de Venezuela le notificaron hace varios días al grupo de eurodiputados que pretendía visitar el país con fines conspirativos, que no serían admitidos y se les instó a desistir y evitar así otra provocación — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 18 лютого 2019 р.

Що відбувається у Венесуелі?

До якого стану довів Венесуелу Мадуро?За шість років перебування Мадуро при владі національна валюта – болівар – девальвувала гігантськими темпами: наприкінці 2018 рівень інфляції сягнув 1 мільйона 300 тисяч відсотків. Жителі Венесуели потерпають від нестачі продуктів: у периферійних районах країни бідняки змушені їсти котів, собак та щурів. З країни виїхало майже три мільйони громадян, що більше, ніж 10% усього населення.