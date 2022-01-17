Депутаты и журналисты на суде над Порошенко начали колядовать, – видео из зала суда
Источник:24 канал
Печерский суд города Киева избирал меру пресечения Петру Порошенко по "угольному делу". Ожидая судей из совещательной комнаты, люди колядовали в зале суда.
Известно, что сторонники политика и журналисты начали колядовать ориентировочно в 21:30 17 января. Дело в отношении Петра Порошенко начали рассматривать ориентировочно после 11 часов дня 17 января.
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Депутаты и журналисты колядовали в зале суда, ожидая судей
Ожидая судей из совещательной комнаты депутаты и журналисты исполняли одну из самых известных украинских колядок "Нова радість стала". На кадрах из зала суда заметно, что колядовали депутаты фракции "Европейская Солидарность":
- Владимир Вятрович;
- Андрей Парубий;
- Яна Зинкевич и другие.
Люди в зале суда колядовали, ожидая меры пресечения: смотрите видео
Кстати, ориентировочно в 22:38 17 января суд отложил избрание меры пресечения Петру Порошенко на 19 января на 14 часов. После этого сам Петр Порошенко и присутствующие в зале суда снова колядовали.
Коротко о деле в отношении Петра Порошенко
- Судебное заседание по избранию пятому президенту меры пресечения началось в 11:40 17 января. Именно в этот день политик прилетел в Украину из Варшавы.
- Защитники Порошенко во время заседания суда высказали ходатайство о возвращении материалов дела прокурору. Адвокаты настаивали, что из-за многочисленных нарушений пока рассмотрение невозможно.
- Сторона обвинения просила суд применить меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 2 месяцев с альтернативой внесения залога в размере 1 миллиард гривен.
- По данным следствия, в 2014 – 2015 годах Порошенко использовал свои полномочия, чтобы незаконно прекратить поставки угля из ЮАР и по требованию России он подписал контракт на поставки угля в Украину с оккупированных территорий Донбасса.
- Другими фигурантами дела могут быть пророссийский нардеп Виктор Медведчук, который и организовал покупку ресурса у боевиков, а также экс-министр энергетики Владимир Демчишин и бизнесмен Сергей Кузяра. Сам Порошенко это отрицает. Подробнее о деле читайте здесь.
Петр Порошенко в Печерском суде – смотрите видео