Десантники показали, как уничтожают оккупантов, проникающих в Суджу по газопроводу
Российская армия пыталась пробраться в Суджу, что на Курщине, по газопроводу. Однако, их вовремя заметили украинские воины.
Оккупанты были успешно ликвидированы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВС Украины.
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Россияне хотели закрепиться в окрестностях Суджи
В ДШВ рассказали, что сводные диверсионно-штурмовые группы России на Курском направлении переместились по ветке газопровода. У них была цель закрепиться в окрестностях Суджи.
Силы противника были своевременно обнаружены подразделениями аэроразведки Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины. По живой силе противника были нанесены ракетные и артиллерийские удары, применяются беспилотные системы различных типов,
– рассказали десантники.
Уничтожение оккупантов, проникающих в Суджу по газопроводу: смотрите видео
Ранее сообщалось, что по газопроводу выйти на украинские позиции в Судже пытались около сотни оккупантов. Там было ликвидировано примерно 80% личного состава врага.
В ДШВ добавили, что сейчас украинские военные, которые действуют на Курском направлении, обнаруживают российских спецназовцев, блокируют и уничтожают их. Россия несет в Судже очень большие потери.