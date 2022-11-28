Украинские десантники уничтожили оккупантов и заняли их позицию возле Бахмута: мощное видео

Украинские военные уже много недель разрушают планы россиян по захвату Бахмута. Наши десантники показали, как захватили позицию врага.

ВСУ уничтожают оккупантов в районе Бахмута

Видео с передовой опубликовали бойцы десантно-штурмовых войск. Захватить вражескую позицию удалось подразделению 71-й отдельной егерской бригады.

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На видео видны 4 тела русских солдат. Перед тем по вражеской позиции метко поработали наши военные и отправили оккупантов на "концерт Кобзона". Теперь эта боевая позиция отошла Вооруженным Силам Украины.

Как десантники захватили российскую позицию возле Бахмута: видео

Какая ситуация возле Бахмута

Численность российских войск в Украине уменьшается каждый день. Только за минувшие сутки, 27 ноября, наши воины ликвидировали 590 вражеских бойцов . В общей сложности с 24 февраля на "концерт Кобзона" отправились 87 900 оккупантов.

Сейчас Бахмут является самой горячей точкой боевых действий в Украине. Россияне стянули туда все свои силы и постоянно пытаются наступать. Вражеские войска используют все виды артиллерии, реактивные системы залпового огня, минометы и танки.

Накануне военный капеллан Марк Купчененко рассказал, что в Бахмуте происходит настоящий ад. Россияне усиливают давление и постоянно идут на штурм. Обстрелы не утихают вообще. Наши воины прилагают сверхчеловеческие силы, чтобы удержать позиции.

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