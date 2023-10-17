Уничтожены 9 вертолетов, есть десятки погибших: детали ударов по аэродромам Луганска и Бердянска

Ночью 17 октября украинские защитники провели успешную операцию по уничтожению аэродромов во временно оккупированных Бердянске и Луганске. Есть десятки погибших и раненых захватчиков.

На этих аэродромах находилось много авиационной и специальной техники, а также вражеских боеприпасов. Мощную операцию назвали "DRAGONFLY".

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Детали ударов по аэродромам Луганска и Бердянска

Во временно оккупированных Бердянске и Луганске оккупанты использовали для своих целей местные аэродромы. На них находилось значительное количество авиационной и специальной техники и боеприпасов.

Силы специальных операций передали соответствующие координаты для поражения подразделениям сил обороны. В итоге был нанесен удар и оккупанты понесли бешеные потери. Так, в Бердянске и Луганске уничтожено:

девять вертолетов различных модификаций,

специальная техника, которая находилась на аэродромах,

пусковая установка ПВО,

склад боеприпасов,

повреждены взлетные полосы аэродромов.

Отмечается, что склад боеприпасов в Бердянске детонировал до 4 утра. А детонация в Луганске продолжалась до 11 утра.

Потери в живой силе противника составляют десятки погибших и раненых. Тела до сих пор достают из-под завалов,

– подчеркнули украинские защитники.

Отметим, что утром 17 октября Генштаб ВСУ сообщал, что подразделения ракетных войск поразили 2 вертолета на посадочных площадках, состав боеприпасов и артиллерийское средство противника.