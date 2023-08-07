Какие вопросы готовы взять на себя государства в украинской "формуле мира": в ОП открыли занавес

В Офисе президента раскрыли некоторые детали двусторонних переговоров со странами-участницами встречи в Саудовской Аравии по поводу предстоящего саммита "формулы мира". Из них понятно или по крайней мере можно предположить, какие вопросы им предлагают как "сферу ответственности".

Украинская сторона уже успела провести двусторонние встречи с главами делегаций США, Саудовской Аравии, Финляндии, Японии, Катара, Франции, ФРГ, Испании, Норвегии, Турции, Польши и Словакии, а также с советниками по нацбезопасности и внешней политике лидеров Швеции, ЮАР, Бахрейна. , Канады, Италии, Дании, Кореи, а также руководителем офиса президентки Еврокомиссии.

Смотрите также Китай был "активным" и выражал "положительные" взгляды, – Spiegel о мирном саммите в Джидде

Какие предварительные договоренности достигнуты

! На встречах речь шла преимущественно о дальнейших шагах при участии этих стран по организации саммита "формулы мира" и текущих оборонных потребностей Украины.

Уже можно предположить, что Финляндия будет активно вовлечена в гуманитарное разминирование; Хельсинки уже оказывал помощь в этом вопросе.

По данным Офиса Президента, Норвегия выразила готовность присоединиться к реализации пункта "формулы мира" по радиационной и ядерной безопасности, а Швеция – также этот вопрос и экологическая безопасность.

Турция выразила готовность "выступить лидером в реализации пункта Формулы мира по продовольственной безопасности", а с Польшей и Словакией обсудили транспортировку украинского зерна по суше в условиях блокады Россией украинских портов.

Саудовской Аравии руководитель ОП Андрей Ермак предложил внести вклад в вопрос освобождения украинских пленных и продолжения действия Черноморской зерновой инициативы.

Южноафриканской республике тоже предложили внести вклад в вопрос освобождения украинских пленных, возвращения депортированных детей и продолжения действия "зернового соглашения".

Смотрите также "Еще один шаг к миру": у Зеленского подвели итоги саммита в Саудовской Аравии

В Зеленского добавили, что с рядом стран Запада говорили о дальнейшей военной помощи, а с теми, кто присоединился к декларации Группы семи о "гарантиях безопасности" для Украины – о предстоящих двусторонних соглашениях по этому вопросу.