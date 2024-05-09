Детали ночного "хлопка" в Краснодарском крае: беспилотники СБУ поразили две нефтебазы

Беспилотники Службы безопасности Украины поразили две перевалочные нефтебазы в Краснодарском крае России.

Это подтвердило 24 Каналу информированный источник. В частности, украинские дроны сегодня попали в две нефтебазы в селе Юровка возле Анапы в Краснодарском крае России.

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Эти нефтебазы являются перевалочными для поставки топлива российским войскам в Крыму, поскольку находятся недалеко от полуострова,

– отметил источник.

Российские паблики распространяют видео пожаров, которые возникли в результате прилетов. Заметим, что местные власти сообщили, что к их ликвидации привлекли 62 человека и более 100 единиц техники.

Больше об атаке

Еще с ночи власти России сообщили об атаке беспилотников. Речь шла о 6 дронах, при этом местные жители писали, что их было не менее 7.

Конечно, оккупанты заявили, что якобы все дроны были подавлены средствами РЭБ. Впрочем признали, что некоторые упали на территории нефтебазы. В результате начался пожар, повреждено несколько резервуаров.

Впоследствии выяснилось, что беспилотники атаковали сразу 2 нефтебазы, которые расположены примерно в 2 километрах друг от друга.

Один беспилотник атаковал нефтебазу ООО "Лукойл", в результате чего один резервуар с нефтью был поврежден, произошла утечка топлива. Еще 3 дрона атаковали соседнюю нефтебазу ООО "Темп", которая специализируется на хранении мазута.

Поселок Юровка расположен недалеко от Крымского моста, всего каких-то 100 километров.