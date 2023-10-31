"Время шло на минуты": командующий ССО впервые раскрыл детали операций на "Азовстали"

В ходе спецоперации на "Азовстали" было совершено семь успешных вылетов ССО. Решение приходилось принимать быстро, ведь "время шло на минуты".

Командующий Сил специальных операций Виктор Хоренко впервые рассказал о спецоперациях на "Азовстали". Разговор опубликовали на ютуб-каналы ССО.

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На принятие решений были считаны минуты

Генерал-майор рассказал, что воины добровольно летели защищать "Азовсталь". Он признался, что ему приходилось принимать трудные решения.

Основной нашей задачей была доставка вертолетами боекомплекта. Но когда приходят 10 добровольцев, которые говорят: "Мы хотим лететь защищать "Азовсталь"", то приходится принимать тяжелые решения,

– рассказал Хоренко.

Он уточнил, что в считанные минуты нужно было решить, что именно доставлять: БК, медикаменты, средства связи или людей, которые будут защищать.

"Когда у тебя 15 тонн груза, а один вертолет может взять только около двух", – добавил Хоренко объясняя, почему решения были тяжелыми.

По его словам, время на выполнение операции тогда шло на минуты, а выгрузка не должна превышать 10 минут.

Хоренко держал прямой контакт с Редисом

Генерал-майор рассказал, что всего было совершено семь успешных вылетов ССО. Хоренко имел прямую связь с командиром бригады спецназначения "Азов" Денисом Прокопенко, Редисом.

В то же время Редис, по словам Хоренко, в то время даже не догадывался, что общается с командующим ССО.

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