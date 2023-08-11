Были на расстоянии 600 метров от эпицентра: что известно о последствиях удара по Запорожью

Вечером 10 августа российские захватчики ударили по центру Запорожья. Мишенью врага стала гостиница Reikartz, на территории которой работал детский лагерь для малышей от 6 до 13 лет.

Депутат Запорожского районного совета Антон Жук рассказал 24 Каналу, что Россия нанесла удар по одному из отелей, который ежедневно посещали десятки человек, потому что в нем был бассейн и ресторан.

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"Рядом расположен детский лагерь, который работает днем. В таких условиях сложно радоваться, но если бы там еще было количество детей… К счастью, лагерь работал до 18:00 и до 18:30 детей забрали", – отметил Жук.

Раненый знакомый

Депутат Запорожского районного совета рассказал, что в результате ракетного удара получил ранение его близкий знакомый, находившийся в 600 метрах от гостиницы. В момент "прилета" он как раз прогуливался по набережной магистрали.

Первая погибшая женщина, о которой писали, находилась в 300 метрах от эпицентра взрыва и в том же направлении,

– сказал Жук.

Возможно, даже повезло, что ракета попала в 10 метрах от отеля, а не в здание. Ибо кроме обломков ракеты, разлетелись бы разные части здания.

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Достаточно "резкая" реакции ООН

Через 10 минут после взрыва российские захватчики цинично заявили, что якобы ударили по заводу "Запорожсталь", где вроде бы ремонтировали военную технику.

Я всегда говорю об условной импотентности ООН, но даже на ее фоне эта реакция и высказывания выглядят очень резкими. Ведь они прямо говорят, что Россия наносит удары по Украине,

– подчеркнул депутат Запорожского райсовета.

Удар по центру Запорожья: коротко

Россия 10 августа нанесла ракетный удар по Запорожью. Около 19:20 в городе раздался взрыв. Целью российской террористической атаки стал объект гражданской инфраструктуры.

Число раненых в результате атаки оккупантов по Запорожью возросло до 19 человек, среди которых 4 детей.

Президент Украины подчеркнул, что город ежедневно страдает от вражеских обстрелов. Он выразил соболезнования по поводу раненых и погибшей. Глава государства отметил, что все службы работают на местах, чтобы спасти людей.

Гуманитарная координатор ООН в Украине Дениз Браун ошеломлена известием об обстреле гостиницы в Запорожье и призывает Россию немедленно прекратить невыборочные удары по Украине, количество которых достигло "невероятных объемов".