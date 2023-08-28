Техники у оккупантов стало меньше: детали свежего "хлопка" в Бердянске

Пожары и взрывы стали обычным явлением для российских захватчиков на временно оккупированных территориях Украины. В то же время враг придумывает все новую и новую чушь вместо того, чтобы признать собственное поражение.

Заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукало рассказал 24 Каналу о крайнем "хлопке" в оккупированном Бердянске. Отметим, что, вероятно, огонь пылал на одном из предприятий, где дислоцировалась вражеская техника.

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"То, что сейчас оккупанты говорят о том, что у них якобы промышленный мусор горит это что-то новое. Ведь раньше россияне врали, будто вспыхнул камыш. Это, пожалуй, у них новый "тренд" появился", – сказал заместитель председателя Бердянского райсовета. .

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Сильно пылало

Речь идет, как отметил Дудукало, о Бердянском заводе дорожных машин​, который уже долгое время не работал на полную мощность. Его оккупанты начали использовать как ремонтную базу для своей техники. Раньше была информация о том, что там располагалось около 30 вражеских танков, которые были на ремонте. Также оккупанты там ремонтируют колесную и гусеничную технику.

Недавно Бердянская партизанская армия опубликовала фотографии изнутри одного из цехов, где была видна вражеская техника. От местных была информация, что ее преимущественно ночью завозят и вывозят через ворота.

Россияне утверждают, что задымление возникло без "хлопка". Возможно, не соблюдают правила безопасности или снова курят неосторожно,

– отметил заместитель председателя Бердянского райсовета.

Однако местные сообщали, что там сильно горело и пылало. Надеемся, что это была именно эта ремонтная база, где находились несколько единиц техники захватчиков.

"Но случилось, как случилось. К счастью, техники, а может и оккупантов в Бердянском районе стало меньше", – подытожил Дудукало.

Ситуация в Бердянске