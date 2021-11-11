Детей в Минске готовят к агитации: Польша снова ожидает поток нелегалов
Источник:твиттер Станислава Жарина
Беларусь готовит детей беженцев для агитации. В частности, им в Минске выдают транспаранты.
Возле белорусско-польской границы детей также привлекли к пропагандистской кампании. Об этом написал пресс-секретарь министра координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.
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Беларусь использует детей беженцев для агитации
Политик рассказал, что в Минске собирается все большее количество групп мигрантов, которых, вероятно, отправят в Польшу или Литву.
Среди мигрантов, группирующихся в Минске, есть дети, которых готовят к агитационной деятельности. По инструкции для мигрантов, детям выдаются транспаранты,
– написал Жарин.
Пресссекретарь добавил, что "игра эмоций продолжается".
Беларусь использует детей для агитации: смотрите видео
Более того, в этот же день на границе проходит пропагандистская кампания. И в ней "ключевую роль играют дети".
По информации Жарина, мигрантам в мессенджерах раздают указания дальнейщих действий.
Дальнейшие инструкции для мигрантов: "Раздайте детям транспаранты, напишите лозунги по гуманитарным вопросам". Если какие-то дети знают хотя бы слово на английском языке, их включают в пропагандистскую деятельность,
– написал спикер.
Речь идет о том, что "общение на иностранных языках – огромное преимущество". Польская сторона сообщила, что началу кампании предшествовала подготовка. Отметили, что "детей цинично используют как лицо события". В частности, им в руки давали транспаранты сразу на границе.
Коротко о ситуации на белорусско-польской границе
- Ситуация на границе накалилась 8 ноября. В это время заметили большое количество беженцев с Ближнего Востока.
- Все они пытаются попасть в Европу. Поэтому Польша разместила на границе ориентировочно 12 тысяч военных.
- Матеуш Моравецкий заявил о политическом кризисе на польско-белорусской границе. Политик подчеркнул, что самопровозглашенный президент Александр Лукашенко спровоцировал его для дестабилизации ситуации в ЕС.
- 9 ноября в Беларуси заявили, что Польша якобы стягивает военную технику к границе. Причиной этого является обострение ситуации с мигрантами.
- 10 ноября Польша сообщила, что белорусские силовики отталкивают нелегалов и не пускают обратно в Беларусь.
- 11 ноября Беларусь выдала своим пограничникам снайперские винтовки и гранатометы.