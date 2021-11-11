Детей в Минске готовят к агитации: Польша снова ожидает поток нелегалов

Беларусь готовит детей беженцев для агитации. В частности, им в Минске выдают транспаранты.

Возле белорусско-польской границы детей также привлекли к пропагандистской кампании. Об этом написал пресс-секретарь министра координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

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Беларусь использует детей беженцев для агитации

Политик рассказал, что в Минске собирается все большее количество групп мигрантов, которых, вероятно, отправят в Польшу или Литву.

Среди мигрантов, группирующихся в Минске, есть дети, которых готовят к агитационной деятельности. По инструкции для мигрантов, детям выдаются транспаранты,

– написал Жарин.

Пресссекретарь добавил, что "игра эмоций продолжается".

Беларусь использует детей для агитации: смотрите видео

Более того, в этот же день на границе проходит пропагандистская кампания. И в ней "ключевую роль играют дети".

По информации Жарина, мигрантам в мессенджерах раздают указания дальнейщих действий.

Дальнейшие инструкции для мигрантов: "Раздайте детям транспаранты, напишите лозунги по гуманитарным вопросам". Если какие-то дети знают хотя бы слово на английском языке, их включают в пропагандистскую деятельность,

– написал спикер.

Речь идет о том, что "общение на иностранных языках – огромное преимущество". Польская сторона сообщила, что началу кампании предшествовала подготовка. Отметили, что "детей цинично используют как лицо события". В частности, им в руки давали транспаранты сразу на границе.

Коротко о ситуации на белорусско-польской границе