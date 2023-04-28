Детей невозможно узнать, судьба их родителей неизвестна, – Зеленский рассказал об обстреле Умани
Источник:Владимир Зеленский
Ночью 28 апреля по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за очередного массированного ракетного обстрела Россией. Под утро страна террористка попала в многоэтажное здание, в результате чего есть пострадавшие и жертвы.
Одна из ракет разрушила подъезд в доме по улице Комарова. Как сообщил Президент Украины, разбор завалов продолжается до сих пор.
Важно Россия попала ракетой по дому в Умани: все, что известно о террористическом обстреле
Жертв невозможно узнать
Около 10 утра 28 апреля министр Клименко сообщил, что количество жертв российских обстрелов возросло до десяти человек. Однако уже в 13:20 Владимир Зеленский сообщил, что погибших по меньшей мере 13.
При этом среди жертв российского террора есть дети, которых из-за изувечения невозможно даже узнать. Что случилось с их родителями спасателям пока неизвестно.
Двое из них (из жертв – 24 Канал) – дети, которых невозможно узнать. Судьба их родителей неизвестна. Спасатели будут работать, пока не убедятся, что под завалами больше никого не осталось. Мои соболезнования родным погибших и всем, кто пострадал от этой агрессии,
– написал Владимир Зеленский.
Он подчеркнул, что российский террор можно победить только сообща. И оружием для Украины, и жесточайшими санкциями против России, и справедливыми приговорами для убийц.
Последствия удара по Умани / Фото с телеграм-канала Владимира Зеленского
Россияне радуются смертям украинцев
Гражданские, рядовые россияне в соцсетях оперативно отреагировали на ракетный удар по Умани, который Россия нанесла ночью по многоэтажному дому, где спали семьи с детьми. Своими комментариями они в очередной раз подтвердили, что смерти нашему народу желает не только Путин с Шойгу, Пригожиным и им подобные, а население соседнего террористического государства.
Россияне не скрывали своей радости разрушениям в Украине и гибелью мирного народа. В "лучших" тенденциях нацизма, от которого сначала оккупанты хотели избавить Украину и этим оправдывали свое вторжение, россияне отметили, что их государство должно признать, что новая цель так называемой "спецоперации" – истребление украинского народа.
Также в соцсетях они писали, что смерть "ждет каждого украинца". Одного подъезда в Умани им мало, так что по их мнению, нужно разрушить абсолютно все.
Пробовало население страны-террористки поиграть и в аналитику, которую, как и "русскую душу", не понять. Они начали утверждать, что Украина "сама себя бомбит уже 9 лет", а уничтожение домов ракетами граждане страны-террористки считают "декоммунизацией", потому что все построено в СССР.
Конечно, поддержало все эти кровожадные настроения и в "министерстве войны" России. В своих соцсетях они опубликовали циничный постер "Точно в цель" после попадания в гражданские объекты в Украине.
Россияне радуются смертям украинцев / Скриншоты