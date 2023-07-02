К кровавым мозолям: юный барабанщик устраивает концерты, чтобы собрать на прибор ночного видения

Тренер по тхеквондо Виктор Тихоненко сегодня защищает Украину в штурмовом подразделении под Марьинкой. Его 11-летний ученик Давид Кибукевич решил не оставаться в стороне и как может в своем юном возрасте помочь ВСУ и, в частности, своему тренеру.

Цель юного парня из Кропивницкого амбициозная – собрать 120 тысяч гривен на прибор ночного видения до конца июля. 80 тысяч он собственным трудом уже набарабанил.

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После концертов лечил кровавые мозоли

Для достижения поставленной цели юный барабанщик дает концерты в центре города трижды в неделю. Однако поскольку срок сбора подходит к концу – собирается выступать еще чаще.

Чтобы порадовать публику, Давид изучил более 60 преимущественно украинских мелодий, поэтому его концерт длится три часа. Однако каждый раз свое выступление он начинает с гимна Украины. А рядом с барабанной установкой держит 2 ящика, чтобы каждый желающий мог внести свой вклад в помощь штурмовому подразделению и приближение такой долгожданной победы.

Из-за такой продолжительности и непрерывного труда парень раньше во время каждого выступления натирал руки до кровавых мозолей, поэтому теперь играет в велосипедных перчатках.

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Собирать на прибор ночного видения Давид начал с того момента, как его тренер по тхеквондо стал в ряды украинской армии. Парень ясно помнит даже дату, когда решил давать концерты – 9 января. В это время другой тренер сообщил, что Виктора Тихоненко забрали в армию.

Родители юного музыканта отметили, что гордятся своим сыном, а также всячески помогают собрать деньги для войска. Парня поддерживают не только они, но и вся родня.

Он решил, мы его только поддержали и скажем, что вся наша родня его поддержала. Почему бы и нет? Он у нас молодец, мы гордимся тем, что он делает,

– рассказал отец мальчика.

Поблагодарил воспитанника прямо из передовой и сам Виктор Тихоненко, который тренировал Давида 6 лет. Он рассказал, что перед сбором юноша с родителями связались с военными и спросили, что им нужно больше всего.

Как всегда, для военных наиболее необходимы тепловизоры, дроны, приборы ночного видения. Это, в принципе, вам любой военный скажет. Поэтому мы выбрали этот прибор ночного видения для ночных штурмов,

– сказал тренер и защитник Украины.

А также отметил, что он как тренер юного Давида Кибукевича сильно гордится своим воспитанником.

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