Сдетонировал запал от гранаты, который принес родственник: под Житомиром травмировался ребенок
Источник:полиция Житомирщины
В Житомирской области 29 апреля 1-летняя девочка травмировалась из-за запала от гранаты, который принес домой родственник. К счастью, девочка выжила, но попала в больницу.
Кроме того, правоохранители изъяли ряд боеприпасов у другого жителя области. Также нацгвардейцы обнаружили на улице корпус от гранаты.
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Запал к гранате сдетонировал и травмировал ребенка
Приблизительно в 19:40 в полицию позвонили по телефону медики. Они рассказали, что в больницу госпитализировали 1-летнюю девочку, жительницу Потиевской общины. На ее теле повсюду были мелкие ссадины.
Правоохранители выяснили предварительные обстоятельства происшествия. В этот же вечер девочка находилась дома. Она играла предметом, который недавно нашел в поле и принес во двор родственник.
По выводам специалистов, это был запал к гранате типа УЗРГМ, который сдетонировал и травмировал ребенка. К счастью, девочка не получила серьезных ранений. По словам врачей, в настоящее время ее жизни ничего не угрожает.
Нацгвардейцы нашли на улице корпус гранаты / Фото полиции Житомирщины
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Правоохранители обнаружили у мужчины боеприпасы
В тот же день в Малинской общине правоохранители осмотрели усадьбу 53-летнего мужчины. Они обнаружили и изъяли десяток предметов, внешне похожих на пороховые заряды миномета. Следователи задокументировали все обстоятельства происшествия.
В то же время в Житомире военнослужащие Нацгвардии, патрулируя улицы, нашли на одной из них корпус гранаты Ф-1 и отдельно лежавший запал. На месте происшествия работали специалисты взрывотехнической службы и следователи.
Все опасные предметы были изъяты и направлены на экспертизу. Их происхождение выясняют в рамках начатых уголовных производств за "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Ответственность за такое правонарушение – от 3 до 7 лет в тюрьме.Обратите внимание! Правоохранители призывают мирных жителей не игнорировать меры безопасности. Ведь подозрительные находки могут создавать прямую опасность всем окружающим. Так что не стоит к ним приближаться, поднимать или двигать. Об обнаружении таких вещей следует немедленно сообщить полицейским или спасателям.
Во дворе мужчины нашли боеприпасы / Фото полиции Житомирщины
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