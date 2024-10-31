"Я буду любить тебя всегда": девушка погибшего защитника Андрея Романюка написала письмо любимому

Девушка погибшего украинского военного Андрея Романюка написала щемящее письмо любимому. В нем она вспомнила их совместные моменты, обещания, его нежность, преданность Украине и мечты о семье и мирной жизни, которые так и не осуществились.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Татьяны Билинец в Facebook.

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Что написала девушка в прощальном письме к любимому

По словам Татьяны, Андрей два года назад пообещай ей, что всегда будет рядом и придерживался своего обещания несмотря на то, что физически находился на противоположной стороне Украины.

Ты решал мои проблемы и злился, когда я не рассказывала о них. Ты пытался учиться жить гражданской жизнью, потому что за 10 лет тебя полностью поглотила борьба. Я никогда не понимала, как в серьезном командире вмещается столько нежности и любви. Я не знала, откуда у тебя берется столько жажды жизни и оптимизма, живя в таких реалиях. Ты научил меня любить каждый день, потому что каждое утро в течение двух лет я просыпалась от "доброго утра, любви" и засыпала под "сладких снов, родная",

– написала в своем письме Татьяна.

Андрей Романюк / Фото Татьяны Билинец

Девушка поделилась, что продолжает писать сообщения и звонить Андрею, ожидая, что он позже перезвонит.

"Ты сказал, что напишешь, когда выедешь с позиции, поцеловал и пошел собирать вещи. Если бы я знала, что ты уйдешь навсегда, я бы целовала тебя еще больше", – рассказала она.

Татьяна рассказала, что, получив осколочные ранения, Андрей прежде всего бросился помогать своим собратьям, забыв главное правило – "сначала помоги себе". По ее словам, идейность военного заключалась в самоотверженности.

На Рождество ты обещал познакомить меня со своей мамой, и, любви, я сделала это сама. Я зашла в твой дом, но там не было тебя. Я приехала в Винницу, но на вокзале не стоял мой улыбающийся бородатый Андрюша с букетом моих любимых цветов. Меня никто не зацеловывал и никто не обнимал, кроме тоски и боли,

– написала девушка.

Также она рассказала, что павший защитник мечтал о большой семье и доме в тихом селе. Впрочем, его мечта уже не осуществится.

"Я буду любить тебя всегда. Я бы хотела сказать, что в моем сердце ты останешься навсегда. Но ты ушел и забрал его с собой, любимый", – заявила Татьяна в своем обращении к любимому.

Что известно об Андрее Романюке

Андрей Романюк был младшим сержантом и командиром отделения ударных беспилотников в составе 49-го отдельного штурмового батальона "Карпатская Сечь".

В 15 лет он был участником Революции Достоинства, а уже в 16 – добровольцем в зоне АТО. Во время полномасштабного вторжения Андрей оставался на передовой, даже несмотря на полученное в 2023 году ранение, после которого стремился как можно быстрее вернуться на фронт.

Церемония прощания с Андреем Романюком состоится 1 ноября в Михайловском соборе в Киеве и на Майдане Независимости, а 2 ноября – в родной Виннице.