Скандал с бабушкой и девушкой со скакалкой: в Департаменте образования Ивано-Франковской области отреагировали

Недавно во Франковске бабушка набросилась на девушку, потому что та прыгала на скакалке. Из-за этого разразился настоящий скандал. На инцидент уже отреагировали в департаменте образования.

В ведомстве защитили как девушку, так и бабушку. Однако отметили, что нашей молодежью можно гордиться.

К теме "Мелкое говно": во Франковске бабушка набросилась на девушку, потому что та прыгала на скакалке

Как отреагировали на скандал в департаменте образования

В департаменте образования Ивано-Франковской области заявили, что случай с девушкой, прыгавшей на скакалке рядом с домом, точно никого не оставил равнодушным. Подавляющее большинство активно поддерживают девочку, но есть и те, кто защищает бабушку.

Мы очень уважаем Лизу, которая отстаивала свою позицию до последнего и не перешла на личные оскорбления. Это свидетельствует о воспитании и сознании нашей молодежи. Именно таким и хотелось бы видеть наше грядущее поколение,

– отметили в ведомстве.

Также чиновники обратились к тем, кто защищает бабушку. Они подчеркнули, что "ни в коем случае не оправдывают ее манеру общения с девочкой". Однако отметили, что не знают о личной ситуации у этой женщины и почему она была такой нервной.

"Мы не знаем, какая ситуация у этой женщины, люди такими становятся не от хорошей жизни. Сейчас все на нервах из-за новостей и ситуации на фронтах. Если бы у нее была счастливая старость, она бы точно реагировала иначе", – сказали в департаменте образования.

В ведомстве добавили, что агрессию оправдать нельзя ни в коем случае, но "хотелось бы в такое непростое время больше взаимопонимания и уважения с обеих сторон".

Скандал с девочкой на скакалке и бабушкой: все, что известно

Недавно в сети обнародовали видео, как девушка прыгает на скакалке на площадке. Мимо проходят люди, которым она явно не мешает. Вдруг к ней начала цепляться бабушка, которая в агрессивной форме попросила ее уйти оттуда. На вопрос девушки, почему, бабушка сказала, что та ей мешает своей скакалкой.

Девушка в этой ситуации держалась очень хорошо и воспитанно – не обижала бабушку и не кричала на нее. Но старшая женщина назвала ее "невоспитанной" и "мелким говном".

Пользователи соцсетей встали на защиту 19-летней девушки, однако на этом история не закончилась.

После того как видео с оскорблениями разлетелось в соцсетях, учебное заведение, где учится девушка, приказало удалить видео. Таким образом, преподаватели также осудили девушку и встали на сторону бабушки.

Позже франковская молодежь встала на защиту Лизы и пришла на площадку возле дома девушки со скакалками. Участие во флешмобе приняли около 10 человек.

В департаменте образования отметили, что учреждение, в котором учится девочка, – не в системе образования их громады.