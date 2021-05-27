Девушке Протасевича грозит 12 лет тюрьмы

Девушку Романа Протасевича Софию Сапегу подозревают в разжигании расовой, национальной, религиозной или иной социальной розни. Ей грозит до 12 лет заключения.

Кроме того, Сапеге инкриминируют организацию нарушения общественного порядка и массовых беспорядков. В целом Сапега и Протасевич фигурируют в трех уголовных делах.

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Дела против Сапеги и Протасевича

Производства касаются августовских протестов. Однако Сапега покинула Беларусь в середине августа.

Организация групповых действий, что грубо нарушают общественный порядок предусматривает штраф, арест, а также ограничение или лишение свободы до 3 лет. Другое производство, к которому, по мнению, следствия, причастны Протасевич и Сепега, это организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооруженным сопротивлением представителям власти. Статья предусматривает 15 лет заключения. 25 мая Сапегу признали подозреваемой по еще одному делу, по которому также проходит Протасевич. Это разжигание расовой, национальной, религиозной или иной социальной розни или вражды, за которую грозит до 12 лет лишения свободы.

Последнюю статью девушке вменяют как администратору канала "Черная книга Беларуси", который публиковал личные данные силовиков. Белорусские правоохранители обнародовали видео, на котором Сапега говорила на камеру, что она редактор этого телеграм-канала. Перед тем ее допросил следователь. Важно, что адвоката Сапеги на допрос не допустили.

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