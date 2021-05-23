Девушку Протасевича тоже задержали: она не прилетела в Вильнюс

Вероятно, что девушку основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича тоже задержали в Минске. София летела вместе с Романом из Афин. Однако на борту самолета, прибывшего в Вильнюс, ее нет.

По информации оппозиционных телеграм-каналов, на борту самолета, прибывшего в Литву, не было 2 белорусов и 4 граждан России. Ранее эти данные обнародовал член Координационного Совета Беларуси Павел Латушко.

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Самолет уже прибыл в аэропорт Вильнюса

Отметим, что самолет в Вильнюс прибыл после того, как воздушное судно и его пассажиров проверяли в транзитной зоне национального аэропорта Минска. Встречать людей с рейса Афины – Вильнюс на аэродром прибыла глава правительства Литвы Ингрида Шимоните.

Главное о задержании Романа Протасевича: