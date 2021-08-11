Плохо ориентируется в пространстве и хочет посетить врача, – адвокат рассказал о состоянии Чауса
Источник:"Україна. Сьогодні"
Экс-судья Николай Чаус находится на круглосуточном домашнем аресте. Адвокат Ростислав Кравец рассказал, что у Чауса проблемы со зрением и ногами, а также дезориентация в пространстве. Сейчас бывший судья просит у следователя разрешения на посещение врача.
По словам адвоката, Чаус не может пройти медицинское обследование из-за домашнего ареста. Из-за этого экс-судья и его защита ждут рассмотрения апелляции.
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Продукты Чаусу приносит теща
Уже неделю скандальный экс-судья находится под круглосуточным домашним арестом. Продукты ему приносит теща, потому что жена до сих пор находится в Молдове.
Адвокат Чауса пояснил, что состояние здоровья у его подзащитного ухудшилось из-за похищения. У него сейчас проблемы с ногами из-за того, что он прошел 50 километров пешком, чтобы убежать от похитителей. Еще одним из последствий этого инцидента, по словам Ростислава Кравца, стала дезориентация.
Ощущение дезориентации у Николая Чауса еще не прошло, но потихоньку он приходит в себя. Пока непонятна ситуация со зрением. Чаус не имеет возможности выйти из дома, поэтому обратиться к врачу трудно. Сейчас думаем над тем, чтобы найти нужного специалиста и попросить у следователя разрешения на визит,
– рассказал адвокат.
Надеждой экс-судьи, по мнению Кравца, является рассмотрение апелляции, которую уже подали. Однако когда состоится заседание, пока неизвестно.
Дело Николая Чауса: главное
- В 2016 году тогда еще судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса задержали на взятке в размере 150 тысяч долларов.
- После этого он бежал в Молдову. Но в 2021 году страна отказала ему в предоставлении политического убежища. Впоследствии появилась информация, что экс-судью похитили.
- Нашли его 30 июля 2021 года в селе Винницкой области, где его схватили сотрудники СБУ.
- Сотрудники НАБУ пытались перехватить Чауса у СБУ. Это переросло в погоню.
- 4 августа 2021 года ВАКС избрал Николаю Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. В ответ САП подала апелляционную жалобу с требованием взять экс-судью под арест.