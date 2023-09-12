Миссия провалилась: диакон УПЦ МП помогал мужчинам бежать за границу как "церковным миссионерам"

Служба безопасности Украины задержала мужчину, создавшего схему для мошеннического пересечения границы. Это произошло в Одесской области.

Чтобы "откосить" от мобилизации, уклонисты прибегают к разным способам. Бывший диакон УПЦ МП тоже решил пополнить печальную статистику.

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Что делал церковник

Экс-диакон УПЦ МП подделывал "списки миссионеров", которые якобы от имени руководителя епархии должны ехать за границу по делам религиозной общины. За деньги он помогал потенциальным призывникам выезжать в страны Евросоюза как церковным клирикам. Сфальсифицированные документы подавал в Госслужбу по этнополитике и свободе слова и находил аргументы, что псевдоклирикам нужно выехать за пределы Украины.

Стоимость одного "места в списке" составляла от 4,5 тысяч американских долларов. Сумма зависела от срочности выезда и возможностей клиентов. Таким образом делец пытался незаконно переправить за границу шестерых уклонистов,

– отметили в СБУ.

Во время обысков по адресу проживания задержанного обнаружили компьютеры, мобильные телефоны и сим-карты с доказательствами сделки, а также наличные, полученные преступным путем.



Бывшему диакону сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Он под стражей и может получить до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Продолжается расследование.

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