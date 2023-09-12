Миссия провалилась: диакон УПЦ МП помогал мужчинам бежать за границу как "церковным миссионерам"
Источник:Служба безопасности Украины
Служба безопасности Украины задержала мужчину, создавшего схему для мошеннического пересечения границы. Это произошло в Одесской области.
Чтобы "откосить" от мобилизации, уклонисты прибегают к разным способам. Бывший диакон УПЦ МП тоже решил пополнить печальную статистику.
Смотрите также В ГПСУ рассказали, будут ли изменения в правилах пересечения границы для женщин на военном учете
Что делал церковник
Экс-диакон УПЦ МП подделывал "списки миссионеров", которые якобы от имени руководителя епархии должны ехать за границу по делам религиозной общины. За деньги он помогал потенциальным призывникам выезжать в страны Евросоюза как церковным клирикам. Сфальсифицированные документы подавал в Госслужбу по этнополитике и свободе слова и находил аргументы, что псевдоклирикам нужно выехать за пределы Украины.
Стоимость одного "места в списке" составляла от 4,5 тысяч американских долларов. Сумма зависела от срочности выезда и возможностей клиентов. Таким образом делец пытался незаконно переправить за границу шестерых уклонистов,
– отметили в СБУ.
Во время обысков по адресу проживания задержанного обнаружили компьютеры, мобильные телефоны и сим-карты с доказательствами сделки, а также наличные, полученные преступным путем.
Бывшему диакону сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Он под стражей и может получить до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Продолжается расследование.
Смотрите также Новые руководители сформируют нулевую толерантность к коррупции: как происходят изменения в ТЦК
Как дела с чистками в ТЦК
- Постепенно на должности глав ТЦК приходят боевые офицеры, как и обещал президент. 4 сентября Львовский ТЦК и СП возглавил Герой Украины и участник АТО Денис Чаюк. Он выполнял боевые задачи при проведении антитеррористической операции и Операции объединенных сил на Востоке Украины. Участвовал в боях за Луганский аэропорт и город Дебальцево Донецкой области. С начала полномасштабной войны воевал на Запорожье и был ранен.
- Однако во время проверок руководства ТЦК становится известно о различных схемах. 8 сентября сообщили, что чиновник Ровенского районного ТЦК бесплатно обеспечивал шефа психотропами. Работники ГБР выяснили, что мужчина это делал только для того, чтобы угодить начальству. Вероятно, он надеялся на повышение. В переписке в мессенджерах мужчины пользовались пиратским сленгом, чтобы скрыть свои преступные действия. Наркотики они называли белой меткой, а друг к другу обращались по вымышленным прозвищам. Теперь за развлечения придется отвечать.