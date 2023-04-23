Слава Москве, – скандальный румынский сенатор Шошоаке снова отличилась
Одиозный румынский сенатор сделала очередное скандальное заявление. В этот раз Диана Шошоаке на заседании парламента закричала "Слава Москве".
Пророссийский сенатор прославляла государство-агрессора во время ссоры, которую сама же развязала на пленарном заседании. Соответствующие видео распространили в сети, пишет 24 Канал.
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Шошоаке снова сделала скандальное заявление
Во время заседания Шошоаке подошла к микрофону со своим ноутбуком и принялась обвинять коллег в якобы нарушении закона. Сенатор кричала, что парламентские документы якобы не имеют регистрационного номера, а повестка дня не открывается, мол, сайт показывает ошибку.
На вопли Шошоаке отреагировал один из парламентариев. Он посоветовал поменять VPN, настроенный на московский IP-адрес.
Комментарий для специалистов, им необходимо сменить VPN, ведь он на московском режиме, поэтому не работает,
– подчеркнул депутат.
Такой ответ не на шутку задел сенатора. Поэтому она сразу выдала очередную порцию бреда.
Учитывая, что ноутбук принадлежит Сенату, а вход осуществляется по Wi-Fi Палаты депутатов, это означает, что эта Палата депутатов напрямую связана с Путиным, а VPN – из Москвы! Значит, Сенат обманул! Сенат – путинский! Это путинский ноутбук с путинским VPN, с путинским Wi-Fi, да? Слава Москве,
– цинично закричала Диана Шошоаке.
Как Диана Шошоаке прославляла Россию: смотрите видео
Что нужно знать о Диане Шошоаке
- Диана Шошоаке – юрист, основатель партии SOS и внефракционный сенатор в парламенте Румынии. Ее уже не раз критиковали за связи с Россией.
- В марте 2023 года Шошоаке предложила законопроект о денонсации договора о добрососедстве и сотрудничестве Румынии и Украины. Сенатор призвала Киев отдать Румынии исторические территории, на которых "проживают братья-румыны". В частности, остров Змеиный, северную часть Буковины, Герца, Буджака (Кагул, Болград, Измаил), а также исторический Марамуреш.
- В нашем МИДе назвали действия Шошоаке "классическим примером из методики российского реваншизма". Также отметили, что министерство инициирует наложение санкций на сенатора как лицо, создающее угрозу национальной безопасности.
- Уже вскоре Шошоаке пожаловалась, что попала в базу "Миротворца". Цинично добавила, что это свидетельствует о том, что Украина якобы является государством "с террористическим уклоном". Более того, абсурдно заявила, что наша страна якобы является "потомком нацистской империи, а Зеленский не может быть кем-то другим, как Гитлером".