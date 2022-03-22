Наблюдательные пользователи соцсетей продолжают выявлять недочеты в подготовке к путинскому "шабашу" в Лужниках.

Кроме проблем с якобы прямым эфиром, аудитория уже успела заметить неточности с монтажом. В частности, на шоу присутствовали те же девушки, что и в прошлом году.

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К тому же, диджей на шабаше в Лужниках оказался совсем не тем, за кого себя выдавал. Мужчина на фотографии – сотрудник Президентского полка Федеральной службы охраны России.



"Диджей" на шабаше Путина оказался сотрудником государственной охраны / Фото Киева Оперативного



"Диджей" на шабаше Путина оказался сотрудником государственной охраны / Фото Киева Оперативного

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