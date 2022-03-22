Окрім проблем із буцімто прямим ефіром, аудиторія вже встигла помітити неточності з монтажем. Зокрема, на шоу були присутні ті самі дівчата, що й минулого року.

Читайте також БТГр 254 полку Росії тричі штурмувала Ізюм, поки не втратила командира й понад 400 бійців

До того, діджей на шабаші в Лужниках виявився зовсім не тим, за кого себе видавав. Чоловік на фотографії – співробітник Президентського полку Федеральної служби охорони Росії.



"Діджей" на шабаші Путіна виявився співробітником державної охорони / Фото Київ Оперативний



"Діджей" на шабаші Путіна виявився співробітником державної охорони / Фото Київ Оперативний

Цікаво – Білорусь мала напасти на Україну 21 березня: що тепер між Путіним і Лукашенком